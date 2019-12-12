На матчі «Шахтаря» в Лізі чемпіонів вимагали звільнення добровольця Марківа



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Банер на підтримку Марківа Tribuna.com

«Гірники» після поразки завершили виступи в Лізі чемпіонів

Під час заключного матчу групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Аталанта» на харківському стадіоні «Металіст» уболівальники вимагали звільнення ув’язненого в Італії добровольця Віталія Марківа.

Відповідний банер вони розвісили на трибуні стадіону.

Марків народився в Україні, навчався в Італії, де отримав італійське громадянство. Повернувся до України під час Євромайдану. Пішов 2014 року добровольцем на війну проти російської агресії, воював під Слов’янськом.

2017 року італійська поліція затримала Марківа за інспірованими російською пропагандою звинуваченнями у вбивстві італійського та російського журналістів у зоні бойових дій поблизу Слов’янська. У липні 2019 року Марківа засудили до 24-х років ув’язнення. Україна подала апеляцію на вирок.

Нагадаємо, «Шахтар» програв у Харкові «Аталанті» з рахунком 0:3 та вилетів у підсумку до Ліги Європи.