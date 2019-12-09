РГК і Tartarini уклали контракт на поставку обладнання для заводу RGC Production



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Угода передбачає прямі закупівлі італійських комплектуючих для виробництва на заводі RGC Production у Львові

Регіональна газова компанія уклала прямий контракт на поставку газорегуляторного обладнання з провідним світовим виробником Tartarini. Використання преміальних італійських комплектуючих в інноваційному виробництві на заводі RGC Production у Львові гарантує дотримання міжнародного стандарту якості ISO 9001: 2015 року, високі експлуатаційні характеристики і надійність його продукції - газорегуляторних пунктів.

Контракт між РГК і Tartarini, провідним світовим виробником газорегуляторного обладнання, був підписаний 6 грудня 2019 року в Болоньї. Угода передбачає прямі закупівлі італійських комплектуючих для виробництва на заводі RGC Production у Львові, яке набирає обертів. Завод випускає сучасні шафові газорегуляторні пункти, і першочергово націлений на забезпечення потреб українського ринку, де через знос необхідна заміна 20 тис. регуляторних пунктів. Завершується також підготовка до виходу на міжнародні ринки.

«У зв'язку з виходом нашого заводу на проектну потужність необхідно розширення лінійки постачальників. Прямий контракт з Tartarini забезпечує наше інноваційне виробництво регуляторами і клапанами преміальної якості. Така синергія забезпечує високі експлуатаційні характеристики і надійність нашої продукції у відповідності з європейськими стандартами», - сказав операційний директор РГК Олексій Тютюнник.

Завод RGC Production з випуску сучасних ШГРП відкритий у Львові навесні 2019 року. Його високотехнологічна продукція необхідна для регулювання і підтримки стабільного тиску природного газу в розподільних мережах.

Компанія Tartarini входить в міжнародну корпорацію Emerson Process Management. Головний офіс і основне виробництво розміщені в Болоньї, Італія. Серед партнерів Tartarini такі компанії як RWE, E.On, Snam.