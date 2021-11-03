Офіс президента «зливає» справи проти Медведчука, щоб не розірвати стосунки з Кремлем

Розслідування справи Медведчука ведеться в ручному режимі, під жорстким контролем Єрмака?

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Офис президента «сливает» дела против Медведчука, чтобы не разорвать отношения с Кремлем: Ермак блокирует обвинения фигурантам записей Козаку, Суркову и Миллеру

Просто невероятный позор: сегодня Виктору Медведчуку изменили меру пресечения по самому громкому уголовному делу – аудиозаписям разговоров Медведчука с руководителями РФ.

Сколько шума было, вспомните этот громкий пиар, ток-шоу, совместный брифинг генпрокурора и главы СБУ:

Но суд по Медведчуку поступил по закону – истекло 6 месяцев следствия, а СБУ до сих пор не передало обвинительный акт в Генпрокуратуру, а ОГПУ не передала обвинение в суд! И сделано это, разумеется, не просто так.

Обвинительный акт по записям разговоров Медведчука с российскими руководителями не передан в суд именно потому что расследование фактически заблокировано самими властями. Дело в том, что судя по записям, обвинение надо предъявлять не только самому Медведчуку, но и его собеседникам - а это экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Да, напоминаю, 11 мая 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон о заочном осуждении, поэтому допрашивать и выносить приговор кремлевским деятелям можно заочно, им не надо приезжать в Украину.

Вот, послушайте еще раз разговоры Медведчука с Козаком, Сурковым и Миллером на сайте СБУ:

Но как же передать в суд обвинительный акт, если правоохранительные органы Украины за полгода следствия не выполнили даже элементарные и обязательные процессуальные действия - хотя бы вызвать на допрос других фигурантов аудиозаписей!

Важно отметить, что именно сейчас Дмитрий Козак является официальным куратором отношений с Украиной, и уполномоченным переговорщиком с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

По данным источников Цензор.Нет, расследование дела Медведчука ведется в ручном режиме, под жестким контролем Ермака. Эту задачу ему доверил лично президента Владимир Зеленский.

Дело в том, что Банковая пытается в условиях войны сохранить возможность переговоров с Кремлем, и Ермак не хочет предпринимать какие-либо действия против Козака, понимая, что другого переговорщика Путин ему не даст.

Поэтому именно офис президента заблокировал расследование, и позволил Медведчуку законно освободиться от домашнего ареста. Ермак любой ценой, даже ценой позора для правоохранительных органов Украины, намерен сохранить свой личный канал влияния и общения с Москвой. Вот так происходит, когда вся власть монополизирована в одном кабинете - на каком-то этапе интересы государства и расследования важнейшего уголовного дела незаконно отброшены, чтобы Ермак сохранил личные контакты с руководством страны-агрессора!

После снятия домашнего ареста с Медведчука, на мой взгляд, появляются основания для еще одного уголовного дела против руководства СБУ и ОГПУ, которые выполняют преступные пркиазы и не проводят расследование, содействуя, тем самым, куму Путина и российской агентуре во время войны.

Медведчук пока продолжает оставаться под домашним арестом, поскольку 8 октября ему было предъявлено СБУ второе подозрение в госизмене и в покушении на энергетическую независимость Украины - там эпизод связан с незаконным поставками угля с оккупированных территорий. Но судя по провалу расследования с аудиозаписями, за оставшиеся 5 месяцев, здесь тоже не будет предъявлено обвинений, и суд полностью освободит Медведчука, и лидер ОПЗЖ будет спокойно гулять по Киеву и ездить к своим хозяевам в Москву.

Ну как Иван Баканов, вы уже успели снова пожать руку Медведчуку как в Верховной Раде?

Ну как, Владимир Александрович, вы довольны результатами вашего «личного контроля»?

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Джерело: блог Юрія Бутусова

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