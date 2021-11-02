Бюджет-2022, запобіжний захід Медведчуку, відставки міністрів. 2 листопада за хвилину

З понад трьох тисяч поправок до бюджету нардепи врахували лише декілька

Зеленський ввів у дію санкції проти РФ, міністр економіки України Олексій Любченко подав у відставку

Держбюджет-2022 пройшов перше читання у Раді

Верховна Рада ухвалила постанову №6000-П «Про висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік». Таким чином проєкт закону про Держбюджет на 2022 рік вважається ухваленим у першому читанні.

Розгляд депутати почали ще 20 жовтня, тобто минулого пленарного тижня. Тепер документ повертається в Кабінет Міністрів для доопрацювання до другого читання. Із понад трьох тисяч поправок нардепи врахували лише декілька.

Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду та замах на розграбування національних цінностей у так званій «кримській справі», поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання. Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим.

Зеленський заявив на саміті у Глазго про дві екологічні бомби

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції ООН з питань зміни кліматуу Глазго 1 листопада розповів про дві екологічні бомби, які виникли, за його словами, через невиконання гарантій Україні. За його словами, у 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, «які, на жаль, не були виконані».

«Планета отримала дві екобомби у центрі Європи: окуповані Крим і частину нашого українського Донбасу», – додав глава держави. На полях кліматичного саміту в Глазго голова держави також зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Дмитра Яроша призначили радником головнокомандувача ЗСУ

Колишній лідер «Правого сектора», командувач «Української добровольчої армії», колишній народний депутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це Ярош написав на сторінціу Facebook.

Два міністри подали у відставку

Міністр економіки України Любченко Олексій подав у відставку. З відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради. За інформацією ЗМІ, першого віцепрем'єр-міністра з економіки Олексія Любченка може замінити Юлія Свириденко.

Андрій Таран подав заяву про відставку з посади міністра оборони.

Росія проводить військові навчання у Чорному морі

У вівторок військові кораблі російського Чорноморського флоту відпрацьовували в ході маневрів стрілянину на знищенняпо ворожим цілям.

Навчання відбуваються у момент, коли Москва висловлює різке невдоволення у зв'язку з присутністю у регіоні двох військових судів США.

«НАТО пильно і регулярно спостерігає за пересуваннями російських військ. Важливо забезпечити транспарентність та уникати будь-яких прорахунків», – заявив офіційний представник Північноатлантичного альянсу.

Зеленський ввів у дію санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про нові санкції проти Росії.До списків потрапили люди, причетні до проведення російських виборів в окупованому Криму, а також представники судів та силових органів.

У списки санкцій також потрапили представники судової системи, причетні до незаконного переслідування кримських татар.

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