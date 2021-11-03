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    США пообіцяли Україні скоротити ризики від «Північного потоку – 2»

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    Блінкен підтвердив підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України - США пообіцяли Україні скоротити ризики від «Північного потоку – 2»
    Блінкен підтвердив підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України
    фото: martenscentre.eu

    Держсекретар США Блінкен схвалив кроки Києва, зроблені проти корупції

    США мають намір разом із зарубіжними союзниками добиватися зміцнення енергетичної безпеки України, а також скорочення ризиків, які надходять на адресу Києва від газопроводу «Північний потік – 2». Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на кліматичному саміті у Глазго, повідомляє ТАСС.

    Керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс повідомив, що Блінкен схвалив кроки Києва, зроблені проти корупції. «Держсекретар Блінкен знову підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України», – зазначив він.

    Раніше Блінкен дорікнув Зеленському за те, що США попереджали про рішення щодо «Північного потоку – 2».

    Нагадаємо, Данія підтримала Україну та виступила проти запуску газопроводу «Північний потік – 2».

    Як відомо, Німеччина дала добро на запуск «Північного потоку – 2». Вітренко пояснив, чим це загрожує ЄС.

    Тим часом радник президента США Джо Байдена упевнений, що «Північний потік – 2» до весни не запрацює.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

    До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

    Напередодні Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.

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    Теги: ЄС США газ Німеччина Путін Данія транзит криза Володимир Зеленський Україна ГТС Північний потік-2 Ентоні Блінкен
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    США пообіцяли Україні скоротити ризики від «Північного потоку – 2»