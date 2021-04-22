План Путіна на Донбасі – це сценарій Придністров'я

Пора визнати очевидне - нас все одно чекає довга багаторічна війна

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Краткое резюме послания Путина по Украине:

Ничего не произошло – потому что все уже произошло.

Ничего не сказано – потому что все уже сделано.

Путин не заявил об объявлении войны Украине.

Путин не заявил о включении Донбасса в состав РФ.

Потому что Путин уже 7 лет ведет войну в Украине без всяких объявлений.

Потому что Путин уже 7 лет использует Донбасс как плацдарм для постоянного военного давления на Украину изнутри.

Какой план Путин на Донбассе? Это сценарий Приднестровья

1. Зеленский может купить мир на Донбассе у Путина ценой полного прекращения огня. Полное прекращение огня – это Приднестровский сценарий. То есть страна сама добровольно признает оккупацию своей земли, и свою полную неспособность защищаться и сражаться. Под предлогом «прекращения потерь», «чтобы никто не погибал» руководство страны запрещает воинам сопротивление.

2. Затем под предлогом, что «люди не должны страдать от войны», надо восстановить свободное сообщение с оккупированными территориями, возможность получать любые украинские документы и легализацию своих дел.

3. Затем под предлогом, что «главное – это чтобы люди хорошо жили», надо восстановить работу заводов на оккупированных территориях и экономические связи, чтобы промышленность начала снова работать по украинским законам, и чтобы Украина снова начала содержать за свой счет оккупантов.

4. Затем ресурсы бросаются на поддержку лояльных к Кремлю кандидатов и партий. Не обязательно это должны быть пророссийские проекты типа ОПЗЖ. Это любой проект, который готов поддерживать Приднестровский сценарий во власти в обмен на деньги, которые оккупанты получают с работающих предприятий.

А что потом? А потом Кремль будет разрывать Украину также, как 29 лет разрывает Молдову. Где прекращение огня не привело ни к политическим ни к экономическим реформам, ни к повышению жизненного уровня, где продолжается бесконечная борьба пророссийских и проевропейских партий, и продолжается бесконечная эмиграция заграницу.

Прекращение огня на фронте, о чем твердит президент Зеленский - равняется капитуляции Украины.

И столько сколько Зеленский будет обсуждать прекращение огня как главную цель переговоров с Путиным, столько Путин будет угрожать Украине маневрами, наступлением, бомбежками, обстрелами. Агрессора поощряет слабость, и он давит до конца. Мы ведем себя как жертвы, которых пугает перспектива долгой многолетней войны.

Пора признать очевидное – нас все равно ждет долгая многолетняя война.

Свободу и независимость Украине обеспечит только один политический курс – сопротивление агрессору.

И мы не должны бояться этой реальности, мы должны твердо сделать выбор и пойти по этому пути. Это единственный путь, который ведет к победе.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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