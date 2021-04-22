  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус
    Думки вголос

    План Путіна на Донбасі – це сценарій Придністров'я

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    План Путіна на Донбасі – це сценарій Придністров'я

    Пора визнати очевидне - нас все одно чекає довга багаторічна війна

    Мовою оригіналу

    Краткое резюме послания Путина по Украине:

    Ничего не произошло – потому что все уже произошло.

    Ничего не сказано – потому что все уже сделано.

    Путин не заявил об объявлении войны Украине.

    Путин не заявил о включении Донбасса в состав РФ.

    Потому что Путин уже 7 лет ведет войну в Украине без всяких объявлений.

    Потому что Путин уже 7 лет использует Донбасс как плацдарм для постоянного военного давления на Украину изнутри.

    Какой план Путин на Донбассе? Это сценарий Приднестровья

    1. Зеленский может купить мир на Донбассе у Путина ценой полного прекращения огня. Полное прекращение огня – это Приднестровский сценарий. То есть страна сама добровольно признает оккупацию своей земли, и свою полную неспособность защищаться и сражаться. Под предлогом «прекращения потерь», «чтобы никто не погибал» руководство страны запрещает воинам сопротивление.

    2. Затем под предлогом, что «люди не должны страдать от войны», надо восстановить свободное сообщение с оккупированными территориями, возможность получать любые украинские документы и легализацию своих дел.

    3. Затем под предлогом, что «главное – это чтобы люди хорошо жили», надо восстановить работу заводов на оккупированных территориях и экономические связи, чтобы промышленность начала снова работать по украинским законам, и чтобы Украина снова начала содержать за свой счет оккупантов.

    4. Затем ресурсы бросаются на поддержку лояльных к Кремлю кандидатов и партий. Не обязательно это должны быть пророссийские проекты типа ОПЗЖ. Это любой проект, который готов поддерживать Приднестровский сценарий во власти в обмен на деньги, которые оккупанты получают с работающих предприятий.

    А что потом? А потом Кремль будет разрывать Украину также, как 29 лет разрывает Молдову. Где прекращение огня не привело ни к политическим ни к экономическим реформам, ни к повышению жизненного уровня, где продолжается бесконечная борьба пророссийских и проевропейских партий, и продолжается бесконечная эмиграция заграницу.

    Прекращение огня на фронте, о чем твердит президент Зеленский - равняется капитуляции Украины.

    И столько сколько Зеленский будет обсуждать прекращение огня как главную цель переговоров с Путиным, столько Путин будет угрожать Украине маневрами, наступлением, бомбежками, обстрелами. Агрессора поощряет слабость, и он давит до конца. Мы ведем себя как жертвы, которых пугает перспектива долгой многолетней войны.

    Пора признать очевидное – нас все равно ждет долгая многолетняя война.

    Свободу и независимость Украине обеспечит только один политический курс – сопротивление агрессору.

    И мы не должны бояться этой реальности, мы должны твердо сделать выбор и пойти по этому пути. Это единственный путь, который ведет к победе.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Донбас війна Путін Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олег Шамшур
    Олег Шамшур

    Надзвичайний та Повноважний Посол, заступник міністра закордонних справ України (2004–2005), посол України у США (2006–2010), посол України у Франції (2014–2020)

    Олег Тягнибок
    Олег Тягнибок

    Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Борис Вишневський
    Борис Вишневський

    Депутат Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга (фракція «Яблуко»)

    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies