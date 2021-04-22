  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борис Вишневський
рус
    Думки вголос

    Путін поки що не оголосив війну, але розслаблятися ще не варто

    • Борис Вишневський

      Депутат Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга (фракція «Яблуко»)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін поки що не оголосив війну, але розслаблятися ще не варто

    «Путин, это мелко»

    Мовою оригіналу

    Самое примечательное в президентском послании – Путин «выразил недоумение тем, что не у всех россиян есть газ в домах».

    (Вырезано цензурой), он только сейчас об этом узнал?

    Что в «великой энергетической сверхдержаве», с ее неистощимыми газовыми потоками, треть граждан живет без газа? И за подключение с них требуют бешеные деньги?

    И кто в этом виноват, позвольте спросить? Не тот ли, что правит нами уже 21 год?

    Да, подданным обещаны небольшие благодеяния.

    Вот только «озвученные Владимиром Путиным новые меры социальной поддержки населения обойдутся бюджету в 400 млрд рублей за два года» – Антон Силуанов.

    400 млрд. – это меньше, чем за эти годы уйдет на содержание опричников из Росгвардии.

    И это всего 3% от «кубышки» – Фонда национального благосостояния.

    Перефразируя известное из «Покровских ворот», – «Путин, это мелко».

    Правда, война пока не объявлена – уже хорошо.

    Но не расслабляемся: завтра встреча с минским диктатором (бред про «попытку госпереворота» в Белоруссии Путин повторил в послании), а послезавтра – Совет Федерации.

    Возможны варианты.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія газ Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олег Шамшур
    Олег Шамшур

    Надзвичайний та Повноважний Посол, заступник міністра закордонних справ України (2004–2005), посол України у США (2006–2010), посол України у Франції (2014–2020)

    Олег Тягнибок
    Олег Тягнибок

    Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies