Путін поки що не оголосив війну, але розслаблятися ще не варто
«Путин, это мелко»
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Самое примечательное в президентском послании – Путин «выразил недоумение тем, что не у всех россиян есть газ в домах».
(Вырезано цензурой), он только сейчас об этом узнал?
Что в «великой энергетической сверхдержаве», с ее неистощимыми газовыми потоками, треть граждан живет без газа? И за подключение с них требуют бешеные деньги?
И кто в этом виноват, позвольте спросить? Не тот ли, что правит нами уже 21 год?
Да, подданным обещаны небольшие благодеяния.
Вот только «озвученные Владимиром Путиным новые меры социальной поддержки населения обойдутся бюджету в 400 млрд рублей за два года» – Антон Силуанов.
400 млрд. – это меньше, чем за эти годы уйдет на содержание опричников из Росгвардии.
И это всего 3% от «кубышки» – Фонда национального благосостояния.
Перефразируя известное из «Покровских ворот», – «Путин, это мелко».
Правда, война пока не объявлена – уже хорошо.
Но не расслабляемся: завтра встреча с минским диктатором (бред про «попытку госпереворота» в Белоруссии Путин повторил в послании), а послезавтра – Совет Федерации.
Возможны варианты.
Джерело: Эхо Москвы