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    Литва готова вислати російських дипломатів слідом за Чехією

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    Минулого тижня посла Росії Олексія Іксакова викликали в МЗС Литви - Литва готова вислати російських дипломатів слідом за Чехією
    Минулого тижня посла Росії Олексія Іксакова викликали в МЗС Литви
    Фото: МЗС РФ

    Влада Литви исловлює солідарність з діями чеського уряду, – повідомила радник президента Аста Скайсгіріте

    Литва допускає можливість висилки російських дипломатів. Це планують зробити на підтримку Чехії. Про це заявила головний радник президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте, повідомляє Respublika.

    За словами помічника президента Литви, зараз обговорюється «дипломатичними каналами, як найкраще висловити солідарність разом». Розглядають можливість висилки дипломатів РФ.

    «Президент (Литви Гітанас Науседа, – ред.) повністю підтримує зусилля Чеської Республіки щодо скорочення присутності іноземної військової розвідки на території країни-члена НАТО, а також висловлює солідарність з діями чеського уряду», – заявила вона.

    Зазначимо, що 16 квітня в міністерство закордонних справ Литви був викликаний посол Російської Федерації Олексій Ісаков, якому було повідомлено про незгоду Литви з зовнішньою політикою РФ. Напередодні міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та України закликали РФ припинити свої провокації та дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ.

    17 квітня Чехія заявила про висилку 18 російських дипломатів, пов'язаних з російськими спецслужбами. Причиною стала підозра, що головне управління генштабу Росії причетне до вибухів складів боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. Пізніше чеські ЗМІ повідомили, що там могла знаходитися зброя для України.

    Росія у відповідь на дії Чехії оголосила 20 співробітників чеського посольства персонами нон грата і доручила їм покинути країну.

    У парламенті Чехії зажадали компенсацію з Росії за вибух в Врбетіце.

    Наразі сенат Чехії пропонує залишити в країні одного російського дипломата.

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    Теги: ЄС вибух Росія НАТО зброя Чехія дипломатичний конфлікт посол Литва
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