Президент та прем'єр мусять виступити перед нацією
Необхідно державне регулювання життя країни, яке повинно бути зрозумілим і для бізнесу і для кожного громадянина в цілому
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Президент и премьер должны выступить перед нацией и сообщить как они собираются спасать рабочие места и помогать налогоплательщикам пережить самый тяжелый период, потому что начался сильнейший экономический кризис, который приведет к колоссальным изменениям.
Необходимо государственное регулирование жизни страны, которое должно быть понятно и для бизнеса и для каждого гражданина в целом. Всем понятно, какие риски несет сворачивание экономических отношений уже сейчас, но давайте посмотрим на риски после карантина, который может занять более 3 недель, а возможно, и более 2 месяцев:
- Полный провал бюджета и срыв большинства программ развития.
- Усиление эмиграции работоспособной активной части общества.
- Усиление влияния олигархов на экономику при слабом государстве.
- Усиление зависимости государства от иностранных кредитов, удорожание обслуживания государственного долга, что сорвет планы и на следующий год.
- Захват украинских рынков иностранными компаниями, резкое падение конкурентоспособности нашей экономики.
Что надо делать СНБО на основе мирового опыта различных стран и нашего прошлого опыта для защиты своей экономики? Мне кажется, следует задуматься над такими мерами:
- Секвестр бюджета и сокращение всех программ, связанных со стройками и развитием инфраструктуры ради поддержки мероприятий по борьбе с вирусом и по поддержке рабочих мест в экономике.
- Ограничить импорт за исключением критического, платежный баланс резко ухудшается.
- Отмена налогов или кредитные каникулы на время карантина для бизнеса, который связан с транспортом, сервисами, с общественным питанием, с арендой помещений под торговлю и офисы. Все это в убытке, всем надо помочь выжить.
- Сдачу налоговой отчетности для всех предприятий перенести на лето.
- Хотя бы частичная компенсация коммунальных расходов для предприятий, по которым ударило сворачивание деловой активности.
- Прекращение проверок контролирующих и регуляторных органов, потому что даже сейчас, например, киевская налоговая эти проверки продолжает.
- Поставить в разумные рамки Нацбанк, который продолжает бесконтрольно сжигать наши золото-валютные резервы на поддержку курса гривны, почти миллиард долларов за последние дни НБУ бросил на поддержку курса, который мы без кредитов и при снижении поступлений из-за рубежа удержать не можем, высокий курс НБУ выгоден сейчас только финансовым спекулянтам.
Варианта, который так любит наша власть - ждать, когда решение придет само по себе, на самом деле нет, необходимы решительные действия!
А в это время президент до сих пор не может выбрать какой министр экономики и какой министр аграрной промышленности ему нравится. Это не ваше личное телешоу, Владимир, возвращайтесь в реальность. На вас свалилась колоссальная ответственность за жизнь и благосостояние огромной страны. Не знаете как поступать - так хотя бы советуйтесь, проводите консультации с бизнесом, по отраслям, но прекратите просиживать штаны в кабинетах и сочинять сказки, начинайте действовать, общество должно видеть, что вы генерируете решения, а не прячете голову в песок! Президент Зеленский построил власть под себя самого, вся власть в одном кабинете, так вот если взял на себя ответственность, так ты должен каждый день выходить на телеэкран и показывать, какой ты президент, что ты понимаешь, что делаешь, как это и происходит в европейских государствах. А если ничего сейчас не делать - то очень скоро миллионы будут тебя проклинать.
Джерело: блог Юрія Бутусова