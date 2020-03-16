Президент та прем'єр мусять виступити перед нацією

Необхідно державне регулювання життя країни, яке повинно бути зрозумілим і для бізнесу і для кожного громадянина в цілому

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Президент и премьер должны выступить перед нацией и сообщить как они собираются спасать рабочие места и помогать налогоплательщикам пережить самый тяжелый период, потому что начался сильнейший экономический кризис, который приведет к колоссальным изменениям.

Необходимо государственное регулирование жизни страны, которое должно быть понятно и для бизнеса и для каждого гражданина в целом. Всем понятно, какие риски несет сворачивание экономических отношений уже сейчас, но давайте посмотрим на риски после карантина, который может занять более 3 недель, а возможно, и более 2 месяцев:

Полный провал бюджета и срыв большинства программ развития. Усиление эмиграции работоспособной активной части общества. Усиление влияния олигархов на экономику при слабом государстве. Усиление зависимости государства от иностранных кредитов, удорожание обслуживания государственного долга, что сорвет планы и на следующий год. Захват украинских рынков иностранными компаниями, резкое падение конкурентоспособности нашей экономики.

Что надо делать СНБО на основе мирового опыта различных стран и нашего прошлого опыта для защиты своей экономики? Мне кажется, следует задуматься над такими мерами:

Секвестр бюджета и сокращение всех программ, связанных со стройками и развитием инфраструктуры ради поддержки мероприятий по борьбе с вирусом и по поддержке рабочих мест в экономике. Ограничить импорт за исключением критического, платежный баланс резко ухудшается. Отмена налогов или кредитные каникулы на время карантина для бизнеса, который связан с транспортом, сервисами, с общественным питанием, с арендой помещений под торговлю и офисы. Все это в убытке, всем надо помочь выжить. Сдачу налоговой отчетности для всех предприятий перенести на лето. Хотя бы частичная компенсация коммунальных расходов для предприятий, по которым ударило сворачивание деловой активности. Прекращение проверок контролирующих и регуляторных органов, потому что даже сейчас, например, киевская налоговая эти проверки продолжает. Поставить в разумные рамки Нацбанк, который продолжает бесконтрольно сжигать наши золото-валютные резервы на поддержку курса гривны, почти миллиард долларов за последние дни НБУ бросил на поддержку курса, который мы без кредитов и при снижении поступлений из-за рубежа удержать не можем, высокий курс НБУ выгоден сейчас только финансовым спекулянтам.

Варианта, который так любит наша власть - ждать, когда решение придет само по себе, на самом деле нет, необходимы решительные действия!

А в это время президент до сих пор не может выбрать какой министр экономики и какой министр аграрной промышленности ему нравится. Это не ваше личное телешоу, Владимир, возвращайтесь в реальность. На вас свалилась колоссальная ответственность за жизнь и благосостояние огромной страны. Не знаете как поступать - так хотя бы советуйтесь, проводите консультации с бизнесом, по отраслям, но прекратите просиживать штаны в кабинетах и сочинять сказки, начинайте действовать, общество должно видеть, что вы генерируете решения, а не прячете голову в песок! Президент Зеленский построил власть под себя самого, вся власть в одном кабинете, так вот если взял на себя ответственность, так ты должен каждый день выходить на телеэкран и показывать, какой ты президент, что ты понимаешь, что делаешь, как это и происходит в европейских государствах. А если ничего сейчас не делать - то очень скоро миллионы будут тебя проклинать.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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