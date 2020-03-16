У Чехії запровадили суворий карантин на всій території



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Чехія оголосила суворий карантин на всій території

За порушення індивідуального карантину передбачено великі штрафи

Влада Чеської Республіки оголосила про максимально суворі заходи протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, передає Prague Morning.

«Ми вирішили обмежити вільне пересування людей у країні, починаючи з півночі 16 березня до 6-ї ранку 24 березня», - зазначив Бабіш.

Виходити у цей час можна буде виключно у справах роботи та догляду за близькими, а також по необхідні покупки. За порушення індивідуального карантину передбачено великі штрафи.

У громадських місцях люди повинні тримати відстань між собою не менше двох метрів. Урядові структури зможуть надавати послуги лише з понеділка по середу максимум три години.

Починаючи з понеділка всім іноземцям буде заборонено в’їзд до Чехії, а чехам – виїзд за кордон.

«Ми намагаємося мінімізувати міжособистісні контакти. Це не комендантська година чи домашній арешт», - підкреслив міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.

Він також поінформував, що підтримувати порядок поліції допомагатимуть понад 2000 військових та 400 митників.

Таким чином, Чехія стала четвертою європейською країною (після Італії, Іспанії та Австрії), яка істотно обмежила пересування громадян.

За останніми даними, у Чехії підтверджено 231 випадок інфікування коронавірусом.

До слова, у Словаччині оголосили надзвичайний стан через коронавірус.

Нагадаємо, у Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі торгові заклади для запобігання поширення коронавірусу на території міста.

У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб. У них відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ.

Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.