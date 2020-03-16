При перших ознаках ГРВІ залишайтеся вдома



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До третього квітня у Вінниці запроваджені карантинні заходи

Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради рекомендує вінничанам при перших ознаках захворюванню на ГРВІ залишатися дома, самоізолюватися і викликати лікаря. А також важливо дотримуватися правил особистої гігієни.

З 12 березня до третього квітня у школах Вінниці призупинено навчання та посилено профілактичні заходи щодо запобігання занесенню та поширенню на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби СОVID-19 .

«На території Вінницької об’єднаної територіальної громади на сьогодні не зареєстровано жодного випаду захворювання на СОVID 19. Ми вкотре наголошуємо, що потрібно пильно стежити за своїм здоров’ям. Дотримуйтеся правил особистої гігієни – часто мийте руки, або обробляйте дезінфікуючими розчинами, не торкайтеся руками очей, носа, рота. Якщо ви маєте підвищену температуру, залишайтеся вдома та викличте свого сімейного лікаря телефоном. Уникайте місць великого скупчення людей, обмежте відвідування ринків, торгівельних центрів з метою мінімізації можливого інфікування. Коли кашляєте або чхаєте прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою, або робіть це у ліктьовий згин. Ми вкотре наголошуємо, що не варто займатися самолікуванням і при перших ознаках ГРВІ потрібно звертатися до лікаря», - розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Світлана Стефанкова.

Нагадаємо, що у Вінниці діє «гаряча лінія» для тих вінничан, які повернулись з країн, де зафіксовано спалах COVID-19 . Звертатися можна за телефоном – 15-60.

Лікарні забезпечені усім необхідним, для медичного персоналу провели навчання та розписали алгоритм дій у разі виявлення хворих на коронавірус.

Нагадаємо, у Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб. У них відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ.

Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.