  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус
    Думки вголос

    Російські «миротворці» у Казахстані. Так хто насправді вчинив агресію?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За час придушення протестів влада показала лише один автомат та кілька мисливських рушниць - Російські «миротворці» у Казахстані. Так хто насправді вчинив агресію?
    За час придушення протестів влада показала лише один автомат та кілька мисливських рушниць

    Парадокси пропаганди в Казахстані

    1. Війська Росії, Білорусі, Вірменії введені до Казахстану нібито згідно зі статутом ОДКБ щодо взаємодопомоги у разі зовнішньої агресії. Але й досі не озвучено, а яка країна вчинила агресію проти Казахстану?

    2. Президент Токаєв заявив, що на Алмати напали 20 тисяч бандитів та терористів. Заарештовано 4 тисячі людей. Навіть якщо припустити, що затримали всіх у справі, то куди зникли 16 тисяч бандитів?

    3. Головним успіхом протестів стала здача охорони та головної будівлі Комітету національної безпеки (місцеве ФСБ), казахські військові та поліція як мінімум у семи випадках масово здавалися беззбройним протестуючим казахам. Чому військові здаються беззбройним «терористам»?

    4. Протестувальники, за словами влади, вбили 31 силовика, і понад 700 поранили. Співвідношення вбитих і поранених приблизно 1 до 25. Чи терористи погано підготовлені, чи вони не ставили собі за мету вбивати силовиків?

    5. За час придушення протестів влада показала лише один автомат та кілька мисливських рушниць, нібито вилучених у учасників протестів. За допомогою якої зброї протестуючі нібито ведуть бої з армією, нацгвардією, комітетом нацбезпеки та поліцією, які оснащені автоматичною зброєю та бронетехнікою?

    6. Якщо зіткнення з силовиками нібито організували «бандити та терористи», то хто тоді організував мирні мітинги протесту у багатьох найбільших містах Казахстану?

    7. Якщо Казахстан зазнав нападу, то навіщо ж влада відключила в ньому інтернет, і унеможливила жителів розповісти про агресію правду?

    8. Якщо Токаєв заявив, що не збирається розпочинати переговори з терористами і збирається їх знищувати, то навіщо він тоді розпорядився знизити ціни на газ?

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія окупанти Казахстан миротворці миротворча місія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Микола Підвезяний
    Микола Підвезяний

    Головний редактор «Главкома»

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Богдан Петренко
    Богдан Петренко

    Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Віктор Таран
    Віктор Таран

    Політолог, голова Центру «Ейдос»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські «миротворці» у Казахстані. Так хто насправді вчинив агресію?