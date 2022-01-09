Російські «миротворці» у Казахстані. Так хто насправді вчинив агресію?

За час придушення протестів влада показала лише один автомат та кілька мисливських рушниць

Парадокси пропаганди в Казахстані

1. Війська Росії, Білорусі, Вірменії введені до Казахстану нібито згідно зі статутом ОДКБ щодо взаємодопомоги у разі зовнішньої агресії. Але й досі не озвучено, а яка країна вчинила агресію проти Казахстану?

2. Президент Токаєв заявив, що на Алмати напали 20 тисяч бандитів та терористів. Заарештовано 4 тисячі людей. Навіть якщо припустити, що затримали всіх у справі, то куди зникли 16 тисяч бандитів?

3. Головним успіхом протестів стала здача охорони та головної будівлі Комітету національної безпеки (місцеве ФСБ), казахські військові та поліція як мінімум у семи випадках масово здавалися беззбройним протестуючим казахам. Чому військові здаються беззбройним «терористам»?

4. Протестувальники, за словами влади, вбили 31 силовика, і понад 700 поранили. Співвідношення вбитих і поранених приблизно 1 до 25. Чи терористи погано підготовлені, чи вони не ставили собі за мету вбивати силовиків?

5. За час придушення протестів влада показала лише один автомат та кілька мисливських рушниць, нібито вилучених у учасників протестів. За допомогою якої зброї протестуючі нібито ведуть бої з армією, нацгвардією, комітетом нацбезпеки та поліцією, які оснащені автоматичною зброєю та бронетехнікою?

6. Якщо зіткнення з силовиками нібито організували «бандити та терористи», то хто тоді організував мирні мітинги протесту у багатьох найбільших містах Казахстану?

7. Якщо Казахстан зазнав нападу, то навіщо ж влада відключила в ньому інтернет, і унеможливила жителів розповісти про агресію правду?

8. Якщо Токаєв заявив, що не збирається розпочинати переговори з терористами і збирається їх знищувати, то навіщо він тоді розпорядився знизити ціни на газ?

Джерело: блог Юрія Бутусова

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