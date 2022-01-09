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    Перший літак з українцями вилетів із Казахстану

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    Група українців сьогодні повернеться додому - Перший літак з українцями вилетів із Казахстану
    Група українців сьогодні повернеться додому
    фото з відкритих джерел

    МЗС України посприяло поверненню на батьківщину 33 українців

    Перший літак з Нурсултана (столиці Казахстану) з українцями на борту скоро приземлиться у Києві. Наступні рейси заплановані на 13 і 16 січня.Про це повідомив у Twitter міністер закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    «Рейсовий літак із Нурсултана з 33 українцями незабаром сяде в Києві», – написав глава МЗС.

    Кулеба додав, що наступні рейси зі столиці Казахстану заплановані на 13 і 16 січня.

    «Україна не кидає своїх - це непорушний принцип», – підкреслив міністр.

    Раніше повідомлялося, що Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків і використовується для військово-транспортної авіації держав-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

    Усі громадяни, котрі застрягли в Казахстані, забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає, переконують у МЗС. Посольство підтримує із усіма пасажирами постійний зв‘язок та інформуватиме їх про подальші кроки.

    МЗС закликає українців у Казахстані у разі потреби допомоги, негайно звертатися до посольства.

    «Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: [email protected]», – повідомив Ніколенко.

    Дипломати закликали українських громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, бути пильними і обережними, а також зареєструватися в електронній системі «Друг» (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

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    Теги: МЗС міністр Казахстан літак українці аеропорт Україна Дмитро Кулеба
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    Перший літак з українцями вилетів із Казахстану