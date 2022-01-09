Перший літак з українцями вилетів із Казахстану

МЗС України посприяло поверненню на батьківщину 33 українців

Перший літак з Нурсултана (столиці Казахстану) з українцями на борту скоро приземлиться у Києві. Наступні рейси заплановані на 13 і 16 січня.Про це повідомив у Twitter міністер закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Рейсовий літак із Нурсултана з 33 українцями незабаром сяде в Києві», – написав глава МЗС.

Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня. Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 9, 2022

Кулеба додав, що наступні рейси зі столиці Казахстану заплановані на 13 і 16 січня.

«Україна не кидає своїх - це непорушний принцип», – підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків і використовується для військово-транспортної авіації держав-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Усі громадяни, котрі застрягли в Казахстані, забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає, переконують у МЗС. Посольство підтримує із усіма пасажирами постійний зв‘язок та інформуватиме їх про подальші кроки.

МЗС закликає українців у Казахстані у разі потреби допомоги, негайно звертатися до посольства.

«Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: [email protected]», – повідомив Ніколенко.

Дипломати закликали українських громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, бути пильними і обережними, а також зареєструватися в електронній системі «Друг» (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

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