ЗМІ дізналися про розкішну лондонську нерухомість доньки Назарбаєва

Алія Назарбаєва витрачала мільйони доларів на розкішні покупки

Молодша дочка колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва в 2006 році придбала особняк на півночі Лондона, маючи намір отримати британське громадянство. Як уточнює The Sunday Telegraph, покупка стала одним із найбільш значущих придбань 41-річної Алії Назарбаєвої після того, як вона вивела з території Республіки $300 млн (близько 22,6 млрд рублів). Про значні витрати стало відомо після того, як між родичкою політика і її фінансовими радниками стався конфлікт.

Уточнюється, що 8,75 млн фунтів стерлінгів (близько 897 млн рублів) зі свого стану Алія витратила на придбання будинку в районі Хайгейт. Ще $14 млн (близько млрд рублів) було витрачено на покупку будинку в Дубаї. Крім того, спадкоємиця політика стала володаркою літака підвищеної комфортності Bombardier Challenger. Купівля обійшлася їй у 18 млн фунтів стерлінгів (майже два млрд рублів).

Про придбання розкішних особняків і літака стало відомо після того, як між Алією і її радниками, які допомагали вирішувати фінансові питання, виник конфлікт: родичка політика подала на консультантів у суд, звинувативши їх у нечесності, незаконному привласненні коштів, змові з метою шахрайства, порушення фідуціарних обов'язків (поняття англосаксонського права, яке регламентує обов'язки довіреної особи, зокрема, представник зобов'язаний ставити інтереси довірителя вище власних) і безпідставному збагаченні. Відзначається, що скандал, в якому фігурував позов на 165 млн фунтів стерлінгів, був пізніше врегульований конфіденційною угодою.

За даними видання, Назарбаєва перевела $312 млн із Казахстану після того, як повідомила радникам, що залишатися там їй небезпечно. Крім того, серед поданих суду документів фігурує заява керуючого її активами, який визнав її «політично значущою особою».

Вказується, що в 2006 році Назарбаєва нібито продала частину пакетів наявних в її розпорядженні акцій і отримала за них близько $325 млн.

Користуючись послугами радників, вона заснувала фонд у Ліхтенштейні і довірила своїм консультантам кошти в розмірі $150 млн. Згодом вона звинуватила радників у тому, що вони порушували наявні з ними домовленості і недобросовісним шляхом отримували додатковий прибуток з її коштів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не з'являється на публіці через хворобу. Таку причину відсутності Назарбаєва назвав його колишній радник Єрмухамет Ертисбаєв. Крім того, Єртисбаєв визнав причиною погіршення здоров'я першого президента початок заворушень у країні.

Раніше, вдень 5 січня, активісти у Казахстані почали зносити пам'ятник «батьку нації» Назарбаєву. Його було встановлено у 2016-му році.

Крім того, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час звернення до нації усунув з посади Нурсултана Назарбаєва і заявив, що бере під контроль Раду безпеки країни замість нього.

Назарбаєв, який майже 30 років правив Казахстаном, очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши пост президента.

Нурсултан Назарбаєв – попередній президент Казахстану і багаторічний керівник країни. Від був при владі ще за часів СРСР, а у 1990-му став президентом Казахської РСР. Після розвалу Радянського Союзу став президентом Казахстану і перебував на цій посаді аж до 2019 року, коли вирішив добровільно піти у відставку.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

6-7 січня активна фаза протестів тривала, у Алмати силовики провели масштабну «зачистку».

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