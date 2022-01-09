Держсекретар США назвав головне прагнення Путіна

Блінкен прокоментував майбутні переговори з безпеки з Росією

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив думку, що Росія у геополітичному плані має намір відновити порядок, який спостерігався за часів Радянського Союзу. З такою заявою він виступив у бесіді з журналістами CNN.

«Думаю, що це так, це одна з цілей президента Росії Володимира Путіна. І це означає відновлення сфери впливу над країнами, які раніше були частиною Радянського Союзу», – зазначив він, додавши, що вважає подібне неприйнятним.

Коментуючи майбутні переговори з Росією з безпеки, Блінкен раніше заявив, що у Вашингтоні не чекають проривів. Головним завданням він вважає початок діалогу з Росією в різних форматах, проте «планка успіху» щодо переговорів встановлена досить низька.

Нагадаємо, у швейцарській Женеві сьогодні відбудеться перший раунд переговорів щодо гарантій безпеки США та Росії. Захід пройде «у вузькому складі».

Напередоднв стало відомо, що США не розглядають питання скорочення чисельності військ у Європі напередодні переговорів Росії і США про гарантії безпеки.

Раніше американська телекомпанія NBC поінформувала, що дискусії між США і Росією з питань безпеки в Європі можуть охоплювати теми скорочення чисельності сил і частоти проведення навчань у Східній Європі, але тільки у випадку, якщо такі дії будуть спільними. Цю інформацію вже спростували кілька представників Держдепартаменту США.

Нагадаємо, напередодні американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена вже підготувала новий пакет військової допомоги для України. Цей пакет буде додатком до тієї американської допомоги, яка вже надходить до України.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

Нагадаємо, 9 січня українці по всьому світу проведуть глобальну акцію «Скажи Путіну Ні».

Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.

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