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    Думки вголос

    Що приховує влада РФ, звинувачуючи в загибелі людей в Шереметьєво пасажирів з ручною поклажею?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Що приховує влада РФ, звинувачуючи в загибелі людей в Шереметьєво пасажирів з ручною поклажею?

    Державна пропаганда Росії робить все, щоб приховати справжні причини загибелі людей, а, отже, слід чекати на нові трагедії

    Мовою оригіналу

    Российская пропаганда в социальных сетях раздувает в качестве основной причины гибели 41 человека на борту «Сухой суперджет» выживших пассажиров, которые брали ручную кладь, но справедливы ли эти обвинения?

    Нет. Это циничная попытка авиакомпании «Аэрофлот» и производителя «Сухой суперджет» отбиться от исков о компенсации ущерба от семей погибших. Ручная кладь, если и стала фактором гибели людей, то занимает в этом ряду 5 место, а на первом месте в причинах катастрофы то, что российские власти изо всех сил пытаются скрыть, чтобы избежать ответственности. Применяется прием дезинформации, чтобы отвлечь внимание от настоящих причин катастрофы, и скрыть, что полеты «Сухой суперджет» после катастрофы не останавливались. Давайте посмотрим кто на самом деле виноват на основании фактов, которые опубликовали российские следователи и авиационные эксперты.

    1. «Сухой суперджет» получил попадание молнии на взлете, столкнувшись с грозовым фронтом.

    Командир воздушного судна Денис Евдокимов повел самолет в грозовой фронт, где риск получить удар молнией был достаточно высок. Это говорит о проблемах с организацией безопасности воздушного движения в крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот», системной недооценке угроз.

    2. После попадания молнии на SSJ-100 вышло из строя основное радиооборудование и часть системы управления.

    Это говорит о конструктивных недостатках самолета, поскольку во всех современных самолетах защита от ударов молнии является одним из ключевых элементов безопасности, и самолеты должны после ударов молнией сохранять управляемость.

    27 июля 2017-го году украинский пилот в турецкой авиакомпании Александр Акопов точно посадил «Боинг» после того, как град полностью разбил лобовые стекла и обтекатель радара, ориентируясь по боковым стеклам и командам диспетчера. Акопов спас жизни 127 пассажиров и членов экипажа, и спас самолет.

    В США последний случай гибели пассажирского самолета после удара молнией произошел в 1963-м году, после чего все самолеты оборудуются системами безопасности, которые исключают катастрофу и обеспечивают молниезащиту.

    3. При посадке «Сухой суперджет» дважды жестко ударился о посадочную полосу, удары были настолько сильные, что стойки шасси пробили топливные баки, возник пожар.

    Командир корабля Денис Евдокимов совершил ошибку в расчетах при заходе на посадку, вместо касания полосы самолет жестко ударил самолет о землю, затем второй раз. Именно в результате этого удара стойки шасси подломились и произошел пожар, который стал непосредственной причиной гибели людей.

    Вероятно, посадку Евдокимова осложнила плохая управляемость «Сухой суперджет» в аварийном режиме.

    В 2009-м году произошло «Чудо на Гудзоне» - после выхода из строя обоих двигателей пилот «Эйрбас А-320» Чесли Салленбергер в режиме планирования - то есть без права на ошибку и без возможности уйти на второй круг, посадил на воду самолет и спас жизни 155 пассажиров и членов экипажа.

    4. Эвакуация из самолета произошла в нарушение нормативов.

    Потрясают сообщения российских СМИ, что эвакуация пассажиров произошла за 55 секунд, согласно нормативам, и что экипаж самолета покинул борт последним. Это как? 41 человек погиб, они не вышли из самолета! Норматив дается на эвакуацию ВСЕХ пассажиров и членов экипажа, а если большая часть людей погибли - значит норматив НЕ ВЫПОЛНЕН!


    5. Пассажиры с ручной кладью замедлили выход людей из самолета.

    Думаю, тащить с собой чемодан, когда вокруг все горит - дурная идея. И да, очередь с ручной кладью наверняка двигалась на несколько секунд медленней, чем если бы люди шли без чемоданов. И да, часть ответственности за дополнительные трупы россияне с чемоданами несут. Но только часть. Потому что не из-за чемоданов погибли 41 человек. Да, число жертв могло быть меньшим, но основные проблемы - это ответственность производителя самолета и авиакомпании, которые пренебрегли безопасностью и жизнями людей!

    6. Почему пассажиры погибли так быстро?

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    Очевидно, что причиной гибели большинства пассажиров стал не сам огонь - продукты горения. Это всегда основная причина гибели при пожаре - всего несколько вдохов горячего угарного газа, и человек погибает. Такое стремительное горение и отравление пассажиров, которое не позволило им эвакуироваться, наверняка связано с плохим качеством и высокой горючестью материалов внутренней отделки самолета. Так что прежде чем винить пассажиров с ручной кладью - надо выяснить, почему так быстро задохнулись люди, почему дым был таким токсичным. Это вина производителей «суперджета».

    Вывод: безопасность российской гражданской авиации - одна из самых низких в мире, катастрофы и аварии в РФ происходят гораздо чаще, чем даже в соседних странах - например, уровень безопасности полетов в Украине на порядок выше.

    Причины высокой аварийности - не грамотная организация полетов, нарушение правил безопасности и снижение качества подготовки пилотов.

    «Сухой суперджет» SSJ-100 был призван стать одним из прорывных инновационных проектов президента Путина. В разработку и производство SSJ-100 вложили более 7 миллиардов долларов, плюс трудно подсчитать миллиарды государственных дотаций, которые направляются авиакомпаниям, чтобы они брали в аренду «Суперджет». Но весь это пиар скрывает главное - самолет плохо спроектирован, он сырой, и его поторопились производить, чтобы побыстрее похвастаться результатами.

    В 2012-м в Индонезии «Сухой суперджет» врезался в гору - радар самолета не обеспечил информацию о воздушной обстановке, а российский пилот решил лететь в тумане наобум, не владея обстановкой - погибло 45 человек.

    В 2013-м в исландском Кефлавике при заходе на посадку у «Суперджета» не вышли шасси, при посадке на фюзеляж самолет получил повреждения.

    10 октября 2018-го SSJ-100 авиакомпании «Якутия» вылетел за пределы взлетной полосы при посадке в Якутске и разбился - все 92 пассажира и члена экипажа остались живы, но самолет пошел на металлолом.

    После катастрофы в Шереметьево полеты «суперджетов» в РФ приостановлены не были - хотя это нормальная практика в мире на период расследования летных происшествий. Потому что политика и пиар правителей в РФ гораздо важнее людских жизней и авиационной безопасности.

    Государственная пропаганда делает все, чтобы скрыть настоящие причины гибели людей, а значит, новые катастрофы будут все равно. Не летайте самолетами «Аэрофлота», это опасно.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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