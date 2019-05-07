У Росії літак провалився під кригу



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Спроб злетіти пілот не робив

Під час проведення випробувань на кризі, шасі літака потрапили в проталину у зв'язку з чим було пошкоджено крило

У Росії на озері Лумболка в Мончегорске Мурманської області приватний двомоторний літак «Ч-22» провалився під кригу під час випробувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу регіонального управління МНС РФ.

«Під час проведення випробувань на кризі, шасі літака потрапили в проталину у зв'язку з чим було пошкоджено крило. Спроб злетіти пілот не робив. За інформацією керівника польотів аеропорту Мурманську, заявок та дозволів на виліт громадянина не зареєстровано. Реєстраційний номер на літальному апараті відсутній, він знаходиться в приватній власності», - йдеться в повідомленні.

Під час випробувань пілот, який в результаті інциденту отримав травму хребта, перевіряв роботу двигуна. Літак вже дістали з проталини і доправили на місце стоянки поблизу бази відпочинку на озері.

Нагадаємо, в Мексиці розбився пасажирський літак з 14 людьми на борту.