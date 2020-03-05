Рада прискорила розподіл посад начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ



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Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак підпорядковуватиметься головнокомандувачу

Розділення посад відбудеться наприкінці березня, а не 1 січня, як раніше було прописано в законі

Верховна Рада проголосувала за достроковий розподіл посад начальника Генерального штабу та головнокомандувача Збройних сил України.

Відповідний законопроєкт ввечері 5 березня підтримали 292 народні депутати.

Таким чином, розділення посад відбудеться наприкінці березня, а не 1 січня, як раніше було прописано в законі про національну безпеку, який ухвалили влітку 2018 року.

Згідно із законом, начальник Генштабу підпорядковуватиметься головнокомандувачу. Також головнокомандувачу підпорядковуватиметься командувач Об'єднаних сил.

Головнокомандувач буде найвищою військовою посадовою особою в ЗСУ, його призначатиме на посаду і звільнятиме президент України.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила ініційований президентом закон «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях».

Також Рада ратифікувала договір між Україною та Францією щодо підтримки морської безпеки.