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    Рада прискорила розподіл посад начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ

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    Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак підпорядковуватиметься головнокомандувачу - Рада прискорила розподіл посад начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ
    Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак підпорядковуватиметься головнокомандувачу

    Розділення посад відбудеться наприкінці березня, а не 1 січня, як раніше було прописано в законі

    Верховна Рада проголосувала за достроковий розподіл посад начальника Генерального штабу та головнокомандувача Збройних сил України.

    Відповідний законопроєкт ввечері 5 березня підтримали 292 народні депутати.

    Таким чином, розділення посад відбудеться наприкінці березня, а не 1 січня, як раніше було прописано в законі про національну безпеку, який ухвалили влітку 2018 року.

    Згідно із законом, начальник Генштабу підпорядковуватиметься головнокомандувачу. Також головнокомандувачу підпорядковуватиметься командувач Об'єднаних сил.

    Головнокомандувач буде найвищою військовою посадовою особою в ЗСУ, його призначатиме на посаду і звільнятиме президент України.

    Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила ініційований президентом закон «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях».

    Також Рада ратифікувала договір між Україною та Францією щодо підтримки морської безпеки.

    Верховна Рада ЗСУ депутат Міноборони оборонна реформа Генштаб закон президент Руслан Хомчак
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