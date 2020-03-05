Дипломат: У якій європейській країні можливо, щоб у керівника Офісу президента був свій прес-секретар



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Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін Фото: Главком

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У жодній європейській країні не має такого, щоб керівник Офісу президента мав свого прес-секретаря.

«А в нас це – реальність», – сказав в інтерв’ю «Главкому» ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Логіка керівника Офісу президента, його значення і вага в політиці абсолютно не такі, як у будь-якій іншій європейській країні. У нас у цьому плані не існує європейської моделі. Запитайте будь-де в Німеччині, Іспанії, Голландії, чи знають там люди прізвище керівника офісу свого прем’єра? Або коли він змінюється, то хіба видаються спеціальні заяви, що у зв’язку зі зміною керівника офісу політичний курс країни залишиться незмінним», – зазначив Клімкін.

Ексміністр сказав, що провести вільні та чесні вибори на Донбасі одночасно з нашими місцевими виборами в жовтні абсолютно неможливо.

«За 60 днів до виборів, тобто наприкінці серпня має початися кампанія. Значить, на початку серпня до окупованого Донбасу має приїхати місія ОБСЄ, щоб переконатися, що там усе добре з безпекою, що роззброєння успішно завершилося, що забезпечений контроль за кордоном. Це означає, що приблизно до липня все це має бути зроблено. Ви вірите, що через п’ять місяців на Донбасі все казково зміниться і він стане безпечним», – сказав екс-міністр.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у питанні виборів на окупованому Донбасі є умови, без виконання яких неможливо їх провести. За його словами, логічно провести місцеві вибори одночасно на всій території України.