Скороход заявила, що затримання її чоловіка санкціонував «заступник Зеленського»



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Народна депутатка (позафракційна) Анна Скороход

Скороход заявила, що система не те що не помінялася, а стала ще гіршою

Прізвище того, хто здійснив дзвінок щодо затримання чоловіка депутатки Анни Скороход Олексія Алякіна, їй відоме. Йдеться про «заступника президента» Володимира Зеленського.

Про це народна депутатка (позафракційна) Анна Скороход заявила в ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK.

Нардеп, чоловіка якої минулого тижня затримали, повідомила, що зараз він перебуває під нічним домашнім арештом.

Ведуча уточнила в Анни Скороход її заяву, що чоловіка начебто затримали за дорученням одного із «заступників президента», вона підтвердила, що так і є. (Зазначимо, що у президента немає заступників. Очевидно, Скороход мала на увазі заступника глави офісу президента Зеленського - Ред.).

Проте відповісти на запитання, про кого йде мова, нардепка відмовилася.

«Я ще дорожу своїм життям і його (чоловіка. – ред.) теж, і життям рідних», – сказала Скороход.

Вона розповіла, що прізвище цієї людини їй відоме та додала, що про те, від кого саме був дзвінок, їй повідомили люди, що займають високі посади.

Скороход резюмувала, що система не те що не помінялася, а стала ще гіршою.

«Якщо раніше тиск ще якось варіювався, то зараз тиск прямий, нерозумний і безпідставний», – заявила вона.

Раніше у п'ятницю фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

До відома, спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував ситуацію навколо депутатки Скороход. Голова Ради підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні.