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    Думки вголос

    «Слуги» визнали повну нездатність Зеленського забезпечити правопорядок на виборах

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    «Слуги» визнали повну нездатність Зеленського забезпечити правопорядок на виборах

    Навіщо «Слуги» знову висувають нових кандидатів, якщо їхні люди у владі не працюють?

    Мовою оригіналу

    Это решение Слуг народа  - самое яркое саморазоблачение, которое говорит обо всем, что с нами и с ними происходит. Глава партии Слуга народа Александр Корниенко фактически признал полную неспособность президента Зеленского обеспечить правопорядок на выборах!  Параллельный подсчет голосов на выборах проводит всегда оппозиция, всегда и везде это делает тот, у кого нет власти. Но как может делать параллельный подсчет партия власти, которая полностью контролирует Центризбирком, СБУ, МВД, Генпрокуратуру, Госбюро расследований, областные и районные администрации, президента, правительство, парламент? Имея в руках все государство, Слуги собрались тратить время и деньги на еще одну систему контроля.

    Какие выводы:

    1. Партия Слуга народа считает, что президент Зеленский и вся подчиненная ему вертикаль власти, которая обязана обеспечить честный подсчет голосов, не способны выполнить свои обязанности.

    2. Власть - недееспособна, демонстрирует партия власти. В системе Зеленского власть фрагментировалась и потеряла управляемость настолько, что даже его собственная партия вынуждена вести себя как оппозиция.

    3. Слуги народа видят то, что видит все общество - власть на местах ив центре  раскуплена и разобрана разными группами влияния, олигархами, большими и мелкими князьками, друзьями, кумами, подругами. Зеленский раздал власть всем, и партии власти власть в результате сплошных «договорняков» не досталась вообще.

    4. А зачем вы, Слуги, вообще идете во власть, если даже ту власть, которую вам народ делегировал на прошлых выборах не способны реализовать и не доверяете своим собственным лидерам во власти? Зачем же снова выдвигаете новых кандидатов, если ваши люди во власти не работают? Кого вы хотите обмануть? Прежде всего себя.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    СБУ вибори Володимир Зеленський партія Слуга народу Олександр Корнієнко парламент
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