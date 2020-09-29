Фракція Зеленського блокує постанову про створення ТСК щодо «вагнерівців» – Герасимов



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Петицію про створення ТСК щодо вагнерівців підтримали всі фракції, крім «Слуга народу», - Герасимов

Сьогодні петиція щодо створення ТСК має бути розглянута в залі парламенту

Постанова про створення ТСК щодо «вагнерівців» повністю блокується командою Зеленського в парламенті. Про це сказав співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов в коментарі журналістам.

«Як ви знаєте, завдяки ймовірній державній зраді у вищих кабінетах країни була злита операція по «вагнерівцям». Блискуча операція українських розвідників, коли ті, хто збивав українські літаки, через кого загинули українські воїни, мали б вже сидіти за гратами. На жаль, цього не сталося. І наразі ми знаємо, що була «злита» інформація ймовірно з найвищих кабінетів держави. Саме через це була зареєстрована постанова про створення ТСК, яка має розібратися, хто «зливав», як «зливав», навіщо ця державна зрада була зроблена на користь країни-агресора», – сказав Герасимов.

Нардеп наголосив, що постанова зареєстрована, але повністю блокується командою Зеленського в парламенті.

«Через це була зареєстрована петиція родинами загиблих із жорсткою вимогою до парламенту розглянути це питання. Вона за декілька днів набрала всі необхідні голоси, понад 25 тисяч, і я вдячний комітету з питань нацбезпеки і оборони, який терміново її розглянув і відіслав це рішення голові ВРУ Разумкову», – додав співголова фракції.

Він зазначив, що згідно з регламентом, який є ключовим законом діяльності українського парламенту, сьогодні ця петиція має бути розглянута в залі парламенту.

«Це чітка норма, яка прописана в цьому законі, і саме тому «Європейська солідарність» взяла перерву і попросила керівництво парламенту зібрати всіх керівників фракцій для того, щоб обговорити це питання. Ми жорстко вимагали поставити цю петицію сьогодні на розгляд в залі парламенту, тому що сподіваємося, що публічний розгляд петиції нарешті підштовхне команду Зеленського до того, що треба створювати ТСК, а не ховатися від неї. На цьому засіданні ми отримали повну підтримку представників всіх фракцій, єдиний не був присутній представник фракції «Слуга народу». Всі інші фракції одноголосно підтримали, що ця петиція має бути терміново розглянута в парламенті», – зауважив співголова фракції.

Як повідомлялося 24 вересня, Комітет Ради підтримав створення ТСК через ситуацію з «вагнерівцями».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це нібито українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

Офіс генерального прокурора України не отримав офіційної відповіді Білорусі про видачу затриманих «вагнерівців» Росії. Українська сторона буде притягувати їх до кримінальної відповідальності заочно.

17 серпня Україна вперше в історії відкликала посла з Білорусі. Ігор Кизим поїхав до Києва на консультації для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що передача минулої п'ятниці офіційним Мінськом затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх підстав передати їх Україні, підірвала довіру між нашими країнами та завдала важкого удару двостороннім відносинам.

Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України».



