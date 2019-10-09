Справа Пашинського: в українських судах продовжує правити політична доцільність

Сергій Пашинський

В Україні і не тільки в Печерському суді, є чимало суддів, які готові підписати будь-який папір в обмін на хороші відносини з владою

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Судебное решение о задержании Сергея Пашинского примечательно тем, что в нем попросту нет... мотивировочной части.

Ее не написали, потому что решили предъявить Пашинскому хулиганские действия и умышленное причинение тяжких телесных, что позволяет заключить под стражу без залога.

То есть по данной статье предполагается, что Пашинский специально охотился на Химикуса. Хотя в своих показаниях Химикуса говорит, что это был конфликт в результате пререканий Химикуса и жены Пашинского на дороге. То есть случайная. а не умышленная и спланированная ситуация. А значит, можно обсуждать превышение мер необходимой самообороны, не более. Но в таком случае Пашинского нельзя было бы заключить под стражу без возможности залога, а цель была именно задержать.

Мотивировочная часть должна была содержать описание обстоятельств происшествия по мнению следователя и суда. Что же произошло? По словам Химикуса, он ударил Пашинского бутылкой по голове одновременно с выстрелом. А по словам Пашинского, он стрелял после удара. Но удар бутылкой был и Химикус это признает, и от того, когда это произошло, прямо зависит квалификация событий. Нацполиция завершила расследование этого дела и считает, что первым ударил Химикус, а значит это была самооборона. ДБР с этим решением не согласно. Значит стоит описать, какой является их версия событий в самом решении. Пашинский фигурант очень многих политических скандалов. А Химикус ранее был под судом и оштрафован на 1800 гривен за то, что, как он говорит, «щелкнул по носу» свою бывшую жену (она утверждает, что он ее избил). Поэтому в данной ситуации в судебном решении необходимо точно указывать, кто, что и почему сделал, без эмоций. Но можно, конечно, ничего и не писать. В Украине и не только в Печерском суде, есть немало судей, которые готовы подмахнуть любую бумагу в обмен на хорошие отношения с властями. Приговор Пашинскому показывает, что в случае необходимости новые власти точно также готовы давить на суд и на следствие, чтобы добиться любых решений. В судах по-прежнему правит политическая целесообразность.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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