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    Новини

    «Київтеплоенерго» подало до «Енергоринку» позов на 242 млн грн

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    «Київтеплоенерго» подало до «Енергоринку» позов на 242 млн грн

    «Енергоринок» здійснюватиме діяльність до повного погашення заборгованості за електроенергію

    Господарчий суд Києва відкрив провадження в справі №910/9947/19 за позовом «Київтеплоенерго» до держпідприємства «Енергоринок» про стягнення 242,4 млн грн за договором №15390/01 від 31.07.2018. 

    Про це пише Finbalance.

    Нагадаємо, «Київтеплоенерго» прийняло від «Київенерго» комплекс теплоенергетичних об`єктів столиці, які перебувають у комунальній власності (зокрема ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія»).

    Раніше держпідприємство «Енергоатом» подало позов до держпідприємства «Енергоринок» про стягнення 19 млрд грн заборгованості, з яких 9,8 млрд грн - основний борг та 9,2 млрд грн - інфляційні втрати. Відповідний спір Госпсуд Києва почав розглядати наприкінці липня (справа №910/9796/19).

    Згідно зі звітністю держпідприємства «Енергоринок», за перше півріччя 2019 року його прибуток становив 350,4 млн грн, тоді як за аналогічний період минулого року - 1,8 млрд грн. Чистий дохід від реалізації продукції - 87,3 млрд грн (за 6 місяців-2018 - 85,4 млрд грн), а її собівартість - 86,9 млрд грн (за 6 місяців-2018 - 83,7 млрд грн).

    У квітні Кабмін затвердив фінансовий план ДП «Енергоринок» на 2019 рік з очікуваним показником чистого прибутку в сумі 467,1 млн грн. При цьому отримання чистого доходу від реалізації продукції передбачено в сумі 88,356 млрд грн, що майже в два рази менше очікуваного за підсумками 2018 року.

    До кінця червня «Енергоринок» виконував функцію оптового постачальника електроенергії. Із 1 липня в Україні запущена нова модель оптового ринку електроенергії, яка передбачає ліквідацію ДП «Енергоринок» як єдиного покупця і продавця електроенергії. Відповідно до закону «Про ринок електричної енергії», ДП «Енергоринок» здійснює діяльність до повного погашення кредиторської та дебіторської заборгованості за електроенергію.

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