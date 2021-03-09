Справа «вагнерівців»: влада не хотіла розповісти українцям, що сталося – тепер побачить себе на Netflix

Офіс президента робить самогубні спроби виправдатися

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Расследование «Вагнергейта» от Христо Грозева, которое будет опубликовано в скором времени, вызвало в Офисе Андрея Ермака совершенно неадекватную реакцию, которая резко усугубила положение руководства Украины в этом деле.

ОП проводит просто самоубийственные попытки оправдаться, которые на самом деле доказывают причастность Банковой к сокрытию от народа Украины правду о провале спецоперации по захвату террористов:

1. Сам Андрей Ермак звонил Христо Грозеву и пытался уговорить его не выпускать фильм, и рассказать, что предательства не было, что все это якобы стечение обстоятельств. Объяснение по телефону таких суперрезонансных государственных проблем в европейской журналистике не принято, и информация о такой дикости сразу же стала достоянием гласности.

2. Замглавы ОП Роман Машовец и начальник ГУР МО Кирилл Буданов провели встречу с заместителем директора британской разведки МІ-6 Ли Лоуренсом, и по данным «Зеркала недели», просили Лоуренса оказать давление на Христо Грозева, чтобы заблокировать выход фильма. Как мы понимаем, информация о встрече стала утечкой от британцев. Очевидно, разведку Ее Величества шокировал такой чисто совковый подход ОП. С какой стати британская разведка будет указывать болгарскому журналисту с мировым именем что и как он должен делать? Это такой бред, что в качестве ответа британцы рассказали об этом украинским журналистам. ОП не понимает, что провал спецоперации, в которой принимали участие спецслужбы НАТО – это не повод затыкать рот журналистам. «Беллингкэт» – это не наемные боты Подоляка, которые по команде восхваляют власть в фейсбуке и поносят ее оппонентов, это люди со своими принципами.

3. Представитель Офиса президента встретился с экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой и прямо шантажировал его, угрожая расторгнуть договор аренды госдачи в охраняемом поселке Конча-Заспа, принадлежащем Главному управлению делами президента (ДУС), где проживала семья Бурбы. Также шантажировали увольнением его брата из МИДа, в обмен на отказ от всех показаний по делу и и отъезд послом в Австралию. Когда Бурба отказался, ДУС президента в нарушение условий об уведомлении за месяц о расторжении договора, мгновенно выселило Бурбу из Конча-Заспы 22 февраля, при этом директор санатория Гурин передал текст этого незаконного решения Бурбе, и оно также было опубликовано. То есть документ о незаконном выселении прямо показывает причастность самого президента через подчиненную ему ДУС в давлении на свидетеля обвинения Бурбу.

4. В ближайшее время в Украину снова сможет приехать команда «Беллингкэт» для завершения съемок фильма. По данным источников Цензор.Нет в Офисе Ермака, они планируют встретиться с представителями «Беллингкэта» и рассказать, что якобы ничего не было, что все это выдумки. То есть продолжать обманывать также прямо и открыто, как это делали с самого начала. Но я хочу обратить внимание, что ОП так ни разу не прокомментировала факты, которые в связи с провалом спецоперации я озвучил. И по указке ОП Генеральная прокуратура и ДБР не публикуют никаких выводов спустя 7 месяцев следствия – так была провалена спецоперация или нет? Также позорно отмалчивается комитет по обороне, где большинство Слуг народа проваливает все попытки оппозиции официально заслушать Вагнергейт.

Для удобства расследователей я напишу в ближайшее время конкретные вопросы, на которые обязан ответить Офис Ермака в данном деле.

Создается впечатление, что глава ОП не понимает, что «Беллингкэт» проводит расследование на весь мир не потому, что какой-то британский чиновник решил «мочить» Банковую. А потому что в Украине Офис президента незаконно скрывает от народа и западных союзников правду о провале захвата террористов, и нет у западного общественного мнения никаких других рычагов, чтобы показать свою оценку этой истории.

Нет в Украине никакого парламентского контроля и других видов гражданского контроля действий, олигархи на своих телеканалах по договоренности с ОП не уделяют большого внимания Вагнергейту. Вы применяете власть, чтобы скрыть правду в Украине, так не удивляйтесь, что вас хотят показать на весь мир через интернет.

Слуги народа вместо выполнения своих обязанностей действуют как марионетки Банковой и отказываются создавать временную следственную комиссию. Ну если не было спецоперации и ее не провалили – так почему бы вам не заявить официально, что я это все выдумал? Давайте вместо интервью сделайте расследование и опубликуйте вывод! Не хотите честно рассказать народу Украины что произошло – смотрите себя на Нетфликсе.

P.S. Жаль в этом деле, конечно, начальника ГУР МО Кирилла Буданова, это настоящий герой войны, очень достойный человек, которому приходится выполнять совершенно неадекватные политические команды людей, которые плохо понимают последствия своих импульсивных и хаотичных приказов и поступков, за что рано или поздно придется отвечать.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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