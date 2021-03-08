Майстер-клас з підлабузництва. Мендель назвала Єрмака сміливим і мудрим, а Богдана – «потерянным»

Нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів

Прессекретарка президента Юлія Мендель дала характеристику своїм керівникам: колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану та його наступнику Андрію Єрмаку.

Про це Мендель розповіла в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман.

Богдана Мендель обізвала «потерянным» і юридично грамотним. А от нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів: сильний, мудрий, імпозантний, надійний, командний, масштабний, сміливий...

Мендель також розповіла, що спочатку робота в Офісу президента була дуже складною. Причина – тодішній керівник Офісу президента Андрій Богдан, який обмежував спілкування з журналістами.

Прессекретарка зазначила, що ситуація значно покращилась, коли Богдана замінив Андрій Єрмак. Тоді, за її словами, робота налагодилась.

До слова, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.