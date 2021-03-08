Корупційний скандал: відсторонений заступник Кличка хоче повернутися на посаду

Микола Поворозник вже подав заяву про поновлення на посаді міському голові Києва

Поворозник повідомив, що досудове розслідування справи, через яку його відсторонили від посади заступника голови КМДА, завершилося

Відсторонений від посади заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник подав заяву про поновлення.

Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook.

Поворозник повідомив, що досудове розслідування справи, через яку його відсторонили від посади заступника голови КМДА, завершилося та скероване до суду з обвинувальним актом.

Поворозник заявив, що він не є стороною у цьому кримінальному провадженні.

«Наголошую– ні я, ні будь-хто з інших працівників КМДА, не є сторонами або учасниками кримінального провадження, про яке так резонансно заявляли», – написав він.

На підтвердження своїх слів Поворозник оприлюднив відповідь на запит від керівника слідчого управління СБУ у місті Києві Ігоря Хоменка.

Поворозник також повідомив, що вже подав заяву про поновлення на посаді міському голові Києва Віталію Кличко.

«Я готовий приступити до виконання службових обов’язків в повному обсязі та подав відповідну заяву міському голові. Вважаю, що повернути мене до виконання обов’язків буде справедливим і законним», – зазначив він.

Раніше Кличко вимагав від правоохоронців розставити крапки над «і» у справі Поворозника.

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року СБУ провела обшуки в КМДА. ЗМІ повідомили про те, що Микола Поворозник нібито вимагав хабара від забудовника за узгодження містобудівних умов і обмежень у розмірі $125 тис. Під час отримання $60 тис. був затриманий посередник.

Натомість Поворозник заявив, що не брав хабара, і вимагає публічного розслідування.

Кличко переконаний, що розслідування справи Поворозника має бути відкритим та публічним, і суспільство повинне отримати відповіді на всі питання.

Кличко відсторонив Миколу Поворозника від виконання обов’язків на час розслідування і поклав виконання обов’язків першого заступника голови Київської міської держадміністрації на Валентина Мондриївського.