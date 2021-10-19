Україна поставила Росію на місце

Треба готуватися до того, що російські війська можуть спробувати захопити в полон на фронті українських військовослужбовців

Шантаж росіян, які захопили співробітників місії ОБСЄ в заручники, не вдався

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Украина дала эффективный отпор России и арестовала задержанного офицера ВС РФ на Донбассе Андрея Косяка

Сегодня Северодонецкий суд арестовал задержанного 13 октября гражданина РФ Косяка. Прокуратура выдвинула обвинения, а штаб ООС и военнослужащие подготовили очень грамотные комментарии происшествия. Никаких полномочий «СЦКК ЛДНР» командование ООС не признает вообще.

При этом мы показываем важный прецедент – Россия неспособна заставить Украину освободить своего военнослужащего. И вся мощь российской пропаганды, которая требует освободить Косяка без всяких условий, теперь начала работать против нее – все их угрозы, как оказалось, не имеют никакого веса.

Украина поставила Россию на место. Шантаж россиян, которые захватили сотрудников миссии ОБСЕ в заложники не удался.

Теперь надо готовиться к тому, что российские войска могут попытаться захватить в плен на фронте украинских военнослужащих для быстрого обмена на месте, надо быть готовым к внезапной атаке.

Посмотрите, какой огромный резонанс возник из-за задержания Косяка. И представьте, какие возможности открывало для нас задержание сразу 28 куда более важных для РФ террористов.

Есть только один путь освобождать украинских заложнкиов в лапах РФ – это захват важных для противника россиян в обменный фонд. Так, как это произошло с 10 пленными российскими десантниками под Иловайском, так, как это произошло с пленным майором ВС РФ Старковым. Вот только в таких условиях дипломатия становится эффективной – когда ты на переговорах с врагом создаешь себе выгодные позиции и не просишь, а ставишь условия.

Пора бы офису президента это осознать хотя бы на восьмом году войны...

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Джерело: блог Юрія Бутусова

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