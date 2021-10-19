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    Доба на Донбасі: бойовики сім разів зривали «тишу»

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    Втрат серед військовослужбовців Об&rsquo;єднаних сил немає - Доба на Донбасі: бойовики сім разів зривали «тишу»
    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає
    Фото з відкритих джерел

    В районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів

    Упродовж минулої доби, 18 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє Міноборони.

    Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

    Біля Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

    В районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

    В бік Водяного, що на Приазов’ї, найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

    Неподалік Кримського ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Станом на 7 годину ранку, 19 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Тим часом Місія ОБСЄ продовжує роботу на окупованій Луганщині.

    Нагадаємо, ОБСЄ призупинила свою місію із моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки. Оскільки вже кілька днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить «акція протесту» окупантів.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Міноборони обстріл Операція Об’єднаних сил озброєння
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    Доба на Донбасі: бойовики сім разів зривали «тишу»