Доба на Донбасі: бойовики сім разів зривали «тишу»

В районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів

Упродовж минулої доби, 18 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє Міноборони.

Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

В районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

В бік Водяного, що на Приазов’ї, найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Неподалік Кримського ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку, 19 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.