Чи збирається Росія воювати з НАТО?

«Вони члени НАТО – при чому тут це?»

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Незабвенный Виктор Степаныч однажды произнес в эфире «Эха» вот эту фразу: «Они члены НАТО – при чем здесь это?». Что конкретно он имел в виду в тот момент, я уже не помню, но фраза, как и многие черномырдинские выражения, универсально подходит к чему угодно. В том числе и к фактическому разрыву Москвы с Альянсом. Но тут нет ничего особенно сенсационного. Если вы вдруг не в курсе, то скоро уже четыре года, как вакантна должность Постоянного представителя России при НАТО. Численность постпредства сокращалась то после дела Скрипалей, то после подозрений, что наши дипломаты и не дипломаты, а разведчики. Но здесь тоже – чему удивляться? Разведка всегда работала под прикрытием.

Дело вообще не в этом. Очевидно, что Россия находится с НАТО в стадии заунывного конфликта. Чтобы из этого состояния выйти, нужно общаться. Чем меньше каналов общения, тем сложнее решать проблемы. От того, что мы позакрываем миссии и отзовем всех дипломатов, ни НАТО никуда не денется, ни мы. Проблему невозможно закрыть, просто отозвав её. Когда отсутствуют средства мирного общения, что остается – воевать? Но мы же не собираемся воевать с НАТО. А НАТО не собирается с нами воевать тем более. Однако угроза войны, разговоры о войне, страх перед войной – важнейший фактор нашей внутренней политики. Не внешней, а именно внутренней. На этом страхе несколько десятилетий держался советский строй. Когда люди были готовы ходить в одних штанах и одной паре ботинок и есть конфеты только на Новый год – но главное, чтобы не было войны. Запереться в своем домике, где тухло, убого, сыро, темно, но за порогом такая жуть, что если выйти – враги на куски разорвут!

Поэтому лучше дверь запереть понадёжнее, окна заколотить покрепче и напрячь все силы в терпении и сплочении. То же самое и сейчас. Фраза «главное, что войны нет и мы мирно живем» и мысль, что только благодаря нашему Путину этот мир и сохраняется – снова возвращают нас в далекое детство. Так что правильно мы рвем отношения с НАТО. Это логично и своевременно. Мы теперь сможем обсуждать эту новость еще месяц, негодуя, разоблачая и строясь в шеренги. Глядя в серое, зато мирное небо над головой. Ведь они члены НАТО – причем здесь это?

Джерело: Эхо Москвы

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