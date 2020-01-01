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    Думки вголос

    Влада шукає опору не в своїх людях - а в будь-чому, і навіть у ворогах

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Влада шукає опору не в своїх людях - а в будь-чому, і навіть у ворогах

    Державу, як вчить історія, об'єднують не благаннями і поступками...

    Мовою оригіналу

    Идея объединения страны - безусловно самая важная.

    Вот только поздравление Путина при этом страну наоборот - раскалывает. У страны уже был мир с Путиным - и страна едва не исчезла.

    И чтобы страна жила, отдали жизни тысячи ее самых лучших граждан, которые отказались искать мир со своими убийцами. Чтобы обьединить страну, надо построить государство, власть, институты, инструменты, профессионализм, кадры - все это в стране не работает по-современному, и страну именно от этого шатает, она не может задать себе направление и скорость, она слаба, потому что не организована.

    Люди ищут власть - и не находят. А власть ищет опору не в своих людях - а в чем попало, и даже во врагах. Власть саму шатает, и все это видят, кто со злорадством, кто с болью. И это провоцирует агрессора шатать и ссорить людей.

    Что важно для государства?

    Это правильная организация. Поздравлениями государство не построить, потому что поздравляя врага, ты признаёшь свою слабость и неспособность конкурировать. Построить государство - значит стать дееспособным, а дееспособность Украины Путин хочет уничтожить.

    Государство, как учит история, объединяют не мольбами и уступками. Государство объединяют трудом и умом, железом и кровью. Украину обьединит только одно - работа на победу.

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