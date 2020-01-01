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    Пропагандисти заблокували можливість коментувати в мережі новорічне звернення Путіна

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    Пропагандистські телеканали заблокували можливість залишити коментарі у YouTube під відеозверненням Путіна - Пропагандисти заблокували можливість коментувати в мережі новорічне звернення Путіна
    Пропагандистські телеканали заблокували можливість залишити коментарі у YouTube під відеозверненням Путіна
    Фото: YouTube

    Вітальний ролик президента РФ, який розмістили на «Россия 1», неможливо було прокоментувати

    Президент Росії Володимир Путін у новорічному зверненні розповів про «суперечливий час», в якому РФ «опинилася на порозі третього десятиліття XXI століття». Привітання Путіна опубліковане на YouTube-каналі пропагандистського каналу «Росія 1».

    «Ми живемо в бурхливий, динамічний, суперечливий час, але ми можемо і повинні зробити все, щоб Росія успішно розвивалася, щоб все в нашому житті змінювалося тільки на краще», - сказав глава РФ. Телеканали «Росія 1» і «Росія 24» відключили можливість коментувати звернення Путіна.

    Повідомляється, що минулого року користувачі інтернету поставили масу дизлайків в YouTube під привітанням президента РФ Володимира Путіна з 2019 роком. Так, на сторінці «России 1» новорічне звернення Путіна отримало безліч знаків несхвалення, зазначає УНІАН.

    Путін
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