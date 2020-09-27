«Плівки Вовка»: резонансну ухвалу судді Печерського райсуду неможливо оскаржити – апеляція



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Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк

За даними слідства, злочинна організація на чолі з головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком мала на меті захопити державну владу

Київський апеляційний суд закрив провадження за апеляційною скаргою адвоката Дениса Нєнова в інтересах заступника голови Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Євгена Аблова, який є підозрюваним за ч.1 ст. 255 ККУ («Створення злочинної організації») і ч.1 ст. 109 ККУ («Повалення конституційного ладу або захоплення державної влади»).

Про повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 10 вересня.

Суддя Аблов через свого захисника оскаржував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка від 4 серпня 2020 року. Її суть полягала у тому, що слідчий суддя зобов`язав генерального прокурора Ірину Венедіктову забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів Окружного адмінсуду Києва, а також голови Державної судової адміністрації та передати її до іншого правоохоронного органу. Тоді з відповідним клопотанням звернувся захисник Валерій Палій в інтересах судді ОАСК Аблова.

Заступник голови Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов

Тепер же інший захисник скандального судді Денис Нєнов просив апеляційний суд скасувати вказану ухвалу Печерського районного суду Києва і винести нове рішення, яким зобов`язати генпрокурора доручити здійснення досудового розслідування слідчим органам Державного бюро розслідувань.

В обґрунтування своїх вимог адвокат зазначив, що ухвала слідчого судді Сергія Вовка підлягає скасуванню, як така, що винесена з істотним порушення вимог кримінального процесуального закону. І додав: слідчий суддя зробив неконкретний висновок про необхідність доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні іншому органу досудового розслідування.

Натомість Київський апеляційний суд наголосив, що кримінальне процесуальне законодавство України не містить норми, яка передбачає можливість апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, якою задоволено скаргу на бездіяльність та зобов`язано вчинити дії.

Таким чином, ухвала слідчого судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка від 4 серпня 2020 року, винесена за результатами розгляду скарги захисника Палія в інтересах судді ОАСК Євгенія Аблова, не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, про що зазначено в ухвалі слідчого судді.

Крім цього, як свідчать дані держпорталу «Судова влада України», Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржує ухвалу слідчого судді Сергія Вовка в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Розгляд призначений на 29 вересня.

Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube-каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови ОАСК.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Крім цього, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова суду використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.

22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

24 липня троє суддів Окружного адміністративного суду Києва Євгеній Аблов, Руслан Арсірій і Богдан Санін поскаржилися Вищій раді правосуддя і генпрокурору Ірині Венедіктовій на тиск та втручання в діяльність щодо здійснення правосуддя.