Галушко заявив про вихід із партії «Слуга народу»: округи в Київській області продано



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Микола Галушко заявив про вихід із партії «Слуга народу» Фото: brovaru.in.ua

Заклик іти боротися з корупціонерами та старими елітами на місцях, на жаль, це просто слова, зазначив Галушко

Народний депутат від фракції «Слуга народу« Микола Галушко оголосив про вихід із партії на знак протесту проти розподілу місць у списках політсили перед місцевими виборами в Київській області.

Про це нардеп повідомив у Facebook.

Звертаючись до президента Володимира Зеленського, Галушко заявив: «Зараз, на місцевих виборах, усі місця у списках політичної партії «Слуга народу» були продані. Заклик іти на вибори і боротися з корупціонерами та старими елітами на місцях, на жаль, це просто слова».

Він не навів конкретних прикладів «продажу» місць у списках, зауваживши, що досить їх переглянути, щоб усе зрозуміти.

«У такій політичній партії ні я, ні моя команда брати участі далі не будемо», – підсумував нардеп.

Відзначимо, що під час президентських виборів 2019 року Зеленський призначив Галушко довіреною особою в окрузі №97 на Київщині. Пізніше на виборах ВР він був обраний на цьому окрузі.

До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.