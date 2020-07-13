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    Думки вголос

    Як «Слуга народу» будує партнерські відносини з проросійськими політичними проєктами

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Як «Слуга народу» будує партнерські відносини з проросійськими політичними проєктами

    «Слуги» готуються вчинити політичне самогубство в Харківській області

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    Пророссийский пропагандист Шарий и пророссийские СМИ Медведчука «мочат» Зеленского из всех стволов. Хотят выбить электорат, чтобы натянуть на другие пророссийские проекты. Поразительно при этом, что Слуга народа в такой ключевой области как Харьковская, продолжает выстраивать с другими пророссийскими проектами партнерские отношения, и тем самым сами «сливают» свое влияние в пользу других пророссийских партий. В Харьковской области раскручивается Блок Кернеса - который планирует взять большинство в областном совете, горсовете, и всех территориальных громадах и всех мэров. Шарий, что характерно, Кернеса пиарит, интервью с ним сделал рекламное, очевидно, это по отмашке из Кремля.

    Слуги народа - а конкретно замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, всячески помогают Кернесу. Поэтому прямо перед выборами на пост заместителя главы облгосадмиистрации ОП собирается назначить Валерию Мураеву - бывшую супругу одного из главных пророссийских политиков Евгения Мураева. Глава ОГА Алексей Кучер говорит о том, как нужна ему Мураева: «Потому что она является мощным специалистом. Мы с ней общались. У нее есть определенная концепция развития в тех направлениях, которые я на сегодняшний день предлагаю. Это, в частности, собственно, и медицина. Потому что у нас есть определенные проблемы. И здесь в качестве администратора, я думаю, что человек сможет сработать».

    Алексей, после того как Мураева «поработает» с медучреждениями, рейтинг Слуг народа на выборах просто сметут, и отвечать за эти очередные не бесплатные фортели Трофимова придется вам лично. На эту среду кандидатуру Мураевой могут выдвинуть на заседание Кабмина. Посмотрим, совершат ли Слуги это политическое самоубийство в Харьковской области. За такое Шарий, вас, чудаков, несомненно, разок похвалит.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Харків вибори Геннадій Кернес Харківщина партія Слуга народу Сергій Трофімов
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