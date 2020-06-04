Закон один для всіх? Зеленський має відповісти за грубе порушення карантину

Володимир Зеленський відвідав кафе в Хмельницькому всупереч карантину

Чекаємо від гаранта Конституції України виконання своїх обов'язків, оскільки закон про карантин він підписав для всіх громадян без винятку

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Фото дня. Главный санитарный врач Ляшко (стоит на заднем плане) записывает имена пяти правонарушителей, чтобы заявить в полицию о нарушении карантина, действующего до 5 июня и оштрафовать каждого на 17 тысяч гривен, а также оштрафовать кафе в Хмельницком, которое незаконно обслуживает посетителей в самом помещении.

А теперь кроме шуток - президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и другие официальные лица, прямо нарушили Закон №530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» от 17 марта 2020 года, и теперь Национальная полиция обязана наложить административный штраф.

Фотография нарушения опубликована на официальном аккаунте Офиса президента Украины. Поскольку президент Зеленский сам подписывал этот закон, теперь он сам обязан показать пример его выполнения. Многие украинцы были оштрафованы по данному закону, и Зеленский не может делать для себя исключения.

Мне кажется, что слева за столом, сидит пресс-секретарь Юлія Мендель (Iuliia Mendel), которая разместила данное фото в фейсбуке, и она как человек ответственный немедленно доведет информацию до главы государства и официально прокомментирует, когда же будет добровольно выплачен штраф всеми нарушителями. 24 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен за нарушение режима карантина в кафе в Вене был задержан полицией и ему был оформлен административный штраф Ждем от гаранта Конституции Украины исполнения своих обязанностей, поскольку закон о карантине он подписал для всех граждан без исключения. Ведь закон один для всех, не так ли, Владимир Александрович?

Джерело: блог Юрія Бутусова

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