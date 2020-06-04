У світі вже понад 6,5 млн людей інфіковано коронавірусом



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Від Covid-19 одужали майже 3 млн осіб

Станом на ранок четверга, 4 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 385 873 особи. У свою чергу, одужали 2 804 982 людини.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 6 511 696 осіб інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 107 148 осіб, Великій Британії — 39 811, Італії — 33 601, Бразилії — 32 548, Франції — 29 024 та Іспанії — 27 128. У Китаї загалом — 4638, за останній місяць не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 851 530), Бразилія (584 016), Росія (431 715), Велика Британія (281 270), Іспанія (240 326), Італія (233 836), Індія (216 824), Франція (188 450), Німеччина (184 121), Перу (178 914) і Туреччина (166 422).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано 24 823 випадки коронавірусної хвороби, з них 735 — летальні.

Коронавірус в Україні

Всього 24823

Хворіють 13648

Одужали 10440

Померли 735

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Респіраторну хворобу Covid-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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