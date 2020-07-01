Зеленський хоче делегувати відповідальність комусь іншому, а повноваження залишити собі

Президент розповів про своє бачення процесу керівництва країною

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Абсолютно согласен с заявлением президента Владимира Зеленского на Национальном совете реформ: «Реформы – это еще и ответственность. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине».

Блестящее и очень точное определение. Которое очень глубоко раскрывает психологический портрет Владимира Зеленского и его представление об управлении страной.

Кто же этот «кто-то», который будет «нести ответственности и давать результат»? Что ж никто не подсказал Владимиру Александровичу, что «нести ответственность и давать результат» должен он сам, потому что это он сам и есть глава Нацсовета реформ!

Это ж ваша задача, господин президент, у вас для есть своя вертикаль власти, свое правительство, свой парламент, контроль судебной власти. Что такого вы можете сделать с помощью еще одного консультативного органа - Нацсовета реформ, не имеющего никаких полномочий? Чтобы кто-то другой «нес ответственность и давал результат», вы, Владимир Александрович, должны добавить: «этому кто-то я делегирую часть своих таких-то полномочий, и буду спрашивать за результат, а не за сохранение хороших отношений с олигархами, моими друзьями, друзьями моих друзей, и их партнерами». Но Зеленский раскрыл себя в этой фразе полностью. Да, в его представлении власть - это делегировать ответственность, а полномочия оставить себе. Чтобы можно было вмешаться в случае чего. И не случайно, что на Нацсовете презентовали концепции, как добывать деньги - реформа таможни, реформа приватизации, реформа «инвестиционных нянь» для иностранных инвесторов. Да только не было презентовано концепции реформы судебной системы, не было сроков реализации реформы СБУ, МВД, Бюро финансовых расследований. Ведь чтобы пришли иностранные инвесторы, надо вначале защитить своих собственных граждан от произвола власти, которую сам президент лично возглавляет. Защищать инвестиции надо от «хороших людей», заходящих в президентский кабинет, от тех, кто рулит себе кусками экономики, таможни и госпредприятий. Если президент вопрошает на кого бы ему возложить свою ответственность, значит этой ответственности нет.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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