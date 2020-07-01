Російський реванш в Україні став системним і багатогранним

Дмитро Ярош Народний депутат 8 скликання

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні, як ніколи, треба відкинути чвари і незгоду, створивши єдиний державницький центр

Реванш Кремля в Україні став системним і багатогранним...

Це:

спроби «зеленої» влади ревізувати досягнення Революції Гідності та післяреволюційного процесу національного відродження;

штучно створена, ще до пандемії коронавіруса, економічна руїна;

практична ліквідація парламентаризму, як державної інституції;

виконання московського замовлення по юридично-безглуздому та політично-вмотивованому переслідуванню Президента і Верховного Головнокомандувача Петра Порошенка, який при всіх своїх недоліках, 5 років о￼чолював спротив нашої Держави російській агресії та є чи не найбільшим особистим ворогом Путіна;

штучні кримінальні провадження проти багатьох патріотів України;

нікчемна кадрова політика влади, що призводить до злочинно-некомпетентних рішень та руйнівних наслідків в багатьох галузях державного життя;

навмисне та цілеспрямоване ослаблення сектору національної безпеки та оборони;

сприяння окупації інформаційного простору України кремлівськими колаборантами з так званого ОПЗЖ; свідоме незвертання уваги на діяльність відвертих ворогів України з різноманітних пропутінських «партій» та «громадських організацій»; системна діяльність по штучному підняттю рейтингів антиукраїнським політико-олігархічним угрупуванням;

беззмістовна балаканина та відсутність будь-яких системних та реальних дій влади по звільненню окупованих Кремлем українських східних та південних територій.

Врешті, аналізуючи дії або бездіяльність чинної «зеленої» влади, приходиш до висновку, що все це направлене на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні та провокування чергових революційних подій, які в умовах Війни, можуть призвести до дуже важких наслідків...

У зв’язку з цим, я звертаюсь до керівників державницьких парламентських і позапарламентських партій, патріотичних громадських організацій, ветеранських і волонтерських структур.

Сьогодні, як ніколи, треба відкинути чвари і незгоду, створивши єдиний державницький центр, який би повів системну діяльність по протидії кремлівському реваншу, по перезавантаженню влади, по цілковитій нейтралізації ворожих колоборантських угрупувань...

Тільки так зможемо захистити нашу Державу та перемогти ворога.

Слава Україні!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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