У Швеції уряд вирішив розслідувати власні дії у боротьбі з коронавірусом



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У Швеції під час пандемії діяли набагато м'якіші карантинні заходи, ніж в інших країнах Європи

Основний звіт комісії буде опублікований у лютому 2022 року перед парламентськими виборами

Шведський уряд повідомив, що створив комісію, яка має оцінити дії влади у боротьбі з коронавірусом.

Зазначається, що комісія проаналізує, як уряд, регіональна влада та державні агенції реагували на поширення у країні захворювання, а також порівняти ситуацію у Швеції зі становищем у «релевантних» країнах.

«Ми винесемо важливі уроки з роботи цієї комісії», - заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, передає агенція новин dpa.

Очолить комісію колишній голова Вищого адміністративного суду Матс Мелін. Імена інших її членів не повідомляють, відомо, що ними стануть політологи, антикризові менеджери та експерти у сфері охорони здоров'я.

Попередній звіт комісія має надати до листопада, у ньому сфокусуються на ситуації в будинках для літніх людей, які найсильніше постраждали від пандемії.

Основний звіт буде опубліковано у лютому 2022 року перед парламентськими виборами, які призначені на вересень того року.

Нагадаємо, у Швеції під час пандемії діяли набагато м'якіші карантинні заходи, ніж в інших країнах Європи. Протягом тривалого часу там працювали магазини, ресторани, школи та дитячі садочки. Головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл заявляв, що більшість шведів повинні перехворіти на новий коронавірус, щоб у них сформувався колективний імунітет.

За даними ресурсу Worldometers, який відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 30 червня у країні зареєстровано 67667 випадків інфікування, померло від хвороби загалом 5310 осіб. Це - набагато більше, ніж у сусідніх скандинавських країнах. Зокрема, у Данії число жертв COVID-19 становить 605, Фінляндії - 328, а в Норвегії - 250.

Як повідомлялося, на початку червня Швеція з рекордною смертністю визнала, що запізнилася з карантином.

Швеція відмовилася від жорстких карантинних заходів через коронавірс для запобігання падіння економіки, проте країну це не врятувало. Як прогнозує головний економіст Handelsbanken Христина Німан, Швеція ймовірно постраждає від економічних наслідків коронавіруса не менше інших європейських країн.