Зеленський та його команда вже встигли забути про звільнених з полону українців

За словами президента повинні стояти вчинки. Інакше це не слова, а порожня балаканина

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Два месяца назад были освобождены наши пленные, их встречали с большой помпой.

Но теперь Офис президента проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных людей, появились новые информповоды, а тем временем игнорируются элементарные проблемы героев Донбасса, тех самых «представителей неподконтрольных территорий», которые пожертвовали всем, чтобы вернуть Донбасс под контроль Украины. Да, к части из освобожденных есть серьезные вопросы, но по многим никаких вопросов нет и их героизм не подвергается сомнению.

До сих пор ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тысяч гривен. Два месяца люди живут без копейки денег! Не решаются элементарные проблемы целого ряда достойных людей, которым государство должно выплатить куда больше 100 тысяч - их зарплату за проведенные годы в тюрьмах и пыточных. Они защищали Украину, и знали, что рискуют всем, ради нас всех. А где освобожденные будут жить? Квартиры многих отобраны оккупантами. Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто ради борьбы за свободу Украины остался нищим? А здоровье? У многих большие проблемы с зубами, которые выбили палачи, что с этим делать? А работа? Это очень умилительно, что президента так живо волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки, конечно, им надо помочь. Но у вас, Владимир Александрович, в стране есть проблема пострашнее коронавируса - война! И ваш долг организовать работу государства так, чтобы выполнять обязательства перед теми, кто честно и без дешевых понтов рискует собой ради Родины, и создает тем самым вам саму возможность вести какие-то переговоры. И вы не имеете права забывать о человеческих судьбах, за которые взяли на себя ответственность. Вы не имеете права бросать и забывать своих граждан. За словами президента должны стоять поступки. Иначе это не слова, а пустой треп.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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