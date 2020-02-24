Адвокат родин Небесної сотні: Ексберкутівці повернулись, аби дискредитувати судовий процес



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Віталій Тітич про розстріли на Майдані: в історії немає злочину, легшого для розслідування

«На думку суду, вони вже відсиділи стільки, скільки б він дав їм, якби виніс вирок», - Тітич

Адвокат родин Героїв Небесної Сотні Віталій Тітич в інтерв’ю «Главкому» розповів, на яких етапах перебувають суди і слідство у справах злочнів проти Майдану.

Як повідомляв «Главком», Олександр Маринченко та Сергій Тамтура – двоє з п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут», яких раніше передали на окуповані території у межах обміну утримуваними, – повернулися до Києва. Маринченка, Тамтуру та їхніх колег Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна обвинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

У зв’язку з цим Тітич заявив, що «повернення» Маринченка і Тамрути цілком очікуване.

«Повернулися двоє, яким головуючий суддя Дячук три місяці тому змінив запобіжний захід – звільнив з-під варти. В ухвалах суду про зміну запобіжного заходу суддя просто відкинув частину обвинувального акту, причому зробив це без будь-якої мотивації», - зазначив адвокат родин Героїв Небесної сотні.

Тітич пояснив, що підсудні обвинувачуються у вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі 48 осіб та інших тяжких наслідків із застосування вогнепальної зброї та інших дій. Їхня безпосередня участь у виконанні терористичного акту доведена наданими суду доказами. З точки зору кримінального права, немає значення, що саме робили ці двоє «беркутівців» – стріляли по беззбройних протестувальниках чи спостерігали за тим, як це роблять інші члени злочинної групи. Адвокат родин Героїв Небесної сотні наголосив, що учасники організованої групи підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них (ч.2 ст.30 ККУ).

«Проте суддя оцінив їхню участь у злочині окремо, визнавши, що вони вчинили злочин значно менший, ніж їм інкриміновано. Такий висновок суду аргументовано тим, що слідство не встановило конкретних осіб, які були вбиті чи поранені з їхньої табельної зброї. Тепер фактично ці двоє мають на руках рішення суду, яким їм гарантовано, що вони будуть піддані покаранню не більшому, ніж те, яке вже відбули. На думку суду, вони вже відсиділи стільки, скільки б він дав їм, якби виніс вирок. Тому вони і повернулися, аби дискредитувати процес та провокувати суспільство», - підкреслив адвокат.

Тітич сказав, що у процесі цього судового розгляду у нього накопичилися багато питань до головуючого у цій справі судді. «А його рішення в частині зміни запобіжного заходу підсудним взагалі тягнуть на відвід від розгляду. Але заміна головуючого на цій стадії розгляду може спричинити серйозні негативні наслідки для процесу», - зазначив він.

Крім того, Тітич переконаний, що жодних доказів у справі розстрілів на Майдані не було втрачено за ці п’ять років.

«Все, що кажуть про нібито спиляні дерева і непроведені слідчі експерименти, – це «запоребріківська» брехня, яку, на жаль, множить українська преса і навіть адвокати потерпілих», - каже він.

Тітич підкреслив, що насправді, це дуже легкий для розслідування злочин.

«Немає в історії криміналістики злочину, легшого для розслідування, ніж терористичний акт 20 лютого 2014 року. Нема злочину, який фіксувався би від моменту його підготовки до завершення десятками відеокамер. Не було такого, щоб злочинець вбивав людей і при цьому роздавав інтерв’ю. Нам нема необхідності додумувати об’єктивні обставини вчинення злочину. Суб’єктивні ж його складові, відповідно до норм кримінального права, презюмуються за наслідками, які були досягнуті цим злочином. А наслідки – це терористичний акт, використаний тоді Російською Федерацією і який активно використовується нею проти України зараз», - наголосив адвокат.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами між Україною і так званими «ДНР» і «ЛНР». З полону бойовиків повернулися 76 українців. СБУ оприлюднила імена всіх звільнених з полону українців: це 12 військових і 64 цивільних.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Крім того, суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

Також нагадаємо, що прокуратура разом із СБУ почали допит звільнених з полону українців. Процесуальні дії зі звільненими особами проводяться з метою встановлення всіх обставин перебування їх у полоні, а також установлення осіб, що вчиняли стосовно них злочини, для подальшого притягнення винних до відповідальності як на національному рівні, так і міжнародними судовими інстанціями, наголосили в Офісі генпрокурора.

Колишній представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук зауважив, що останнім обміном ми практично вичерпали свій так званий «обмінний ресурс», «а за лінією фронту, в Криму і в Росії знаходиться ще біля двох сотень утримуваних наших громадян». «Це питання потрібно негайно гостро ставити уже зараз з конкретними пропозиціями реалізації. Тут ще величезний обсяг дуже кропіткої роботи», - стверджує ексміністр оборони.