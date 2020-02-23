Хлопці, яких після сутичок у Нових Санжарах називали «тітушками», записали відеозвернення



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Зеленський пообіцяв покарати винних у бунті внаслідок евакуації українців з Ухань в селище Нові Санжари «вірусологів в спортивних костюмах» Скріншот з відео YouTube/Poltavske.TV

Хлопці запевнили, що у масових заворушеннях участі не брали

Мешканці селища Нові Санжари, яких президент України Володимир Зеленський назвав «вірусологами в спортивних костюмах», записали відеозвернення для лідера країни. Відео зі зверненням оприлюднено на «Полтавському ТБ» у YouTube.

Молодих людей назвали провокаторами, які приїхали з інших міст на місце інциденту, щоб дестабілізувати ситуацію в зв’язку з прибуттям евакуйованих з Китаю громадян України. У відповідь вони заявили, що є жителями Полтавської області, а не приїжджими. Один з авторів звернення також розповів, що був учасником бойових дій і є патріотом.

«Всі ми є жителями Новосанжарщини, народилися тут, у Нових Санжарах. Я учасник бойових дій, воював за Україну і люблю свою країну. Я пробув на місці подій годину з цікавості, а тепер на мене виливають всілякий бруд», – сказав один із хлопців Максим Корнієнко, якого у мережі називали «тітушкою» Олегом Семиволосом із Кропивницького.

Усі троє хлопців запевнили, що у масових заворушеннях участі не брали.

Раніше Зеленський пообіцяв покарати винних у бунті внаслідок евакуації українців з Ухань в селище Нові Санжари «вірусологів в спортивних костюмах». За його словами, такі люди свідомо сіяли серед людей паніку. Президент також обурився поведінкою жителів селища, які кидали каміння в автобуси з евакуйованими з Китаю українцями. Він заявив, що найстрашніший вірус – це вірус ненависті.

«Фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які влаштували масові заворушення. Це відомі світові вірусологи в спортивних костюмах. Раніше вони вже були помічені, як шановні аграрії, які виступають проти ринку землі», – сказав Зеленський в своєму відеозверненні.