В Офісі Зеленського заявили, що Путін нібито не здатен посварити Україну з Росією, – ЗМІ



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Відносини основані на взаємодії людей, які живуть, працюють, творять і борються за мир по обидва боки кордону – Офісі президента

Президент Зеленський досі не відреагував на зухвалі заяви президента Росії

У відповідь на прохання впливового у США видання Washington Examiner Офіс президента України Володимира Зеленського прокоментував чергову заяву Путіна про нібито тотожність росіян і українців.

Відповідь Банкової з’явилася 22 лютого 2020 року на офіційному сайті часопису Washington Examiner.

«Російсько-українські відносини не повинні визначатися геополітичними амбіціями окремих лідерів», – зазначили у Зеленського.

«Ці відносини основані на взаємодії людей, які живуть, працюють, творять і борються за мир по обидва боки кордону», – сказали в Офісі президента.

Як наголошує телеканал Прямий, цю відозву «навряд чи можна вважати офіційною відповіддю України» на закиди Путіна.

«Президент України Володимир Зеленський і Міністерство закордонних справ України досі не відреагували на зухвалі заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито неіснування українців. Так, на жодному інформаційному ресурсі глави держави і зовнішньополітичного відомства немає жодної заяви щодо абсурдних заяв глави держави-агресора», – додають на «Прямому».

21 лютого Путін в інтерв’ю ТАСС заявив, що росіяни і українці нібито складають один народ, але їх «штучно» роз’єднують.

«Я вже багато разів говорив: я вважаю, що ми один і той же народ. Не знаю, подобається це чи ні (українцям), але, якщо подивитися на реалії, це так і є». Розумієте, до XI, XII, XIII століття у нас не було ніякої різниці в мові. І тільки в результаті полонізації та частина українців, яка жила на території, яка перебувала під владою Речі Посполитої, тільки десь, по-моєму, у XVI столітті з’явилися перші мовні відмінності», – сказав Путін.

Він також заявив, що українцями називали «людей, які жили на рубежах Російської держави».

Путін також повторив поширену «теорію» того, що український національний рух було спровоковано австрійськими спецслужбами.

«Особливо український фактор почав розігруватися напередодні Першої світової війни австрійською спецслужбою. Чому? Це відома справа – розділяй і володарюй. Це абсолютно зрозуміла річ», – заявив Путін.

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