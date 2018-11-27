Азовська криза: суспільство отримало удар по мізках і згадало, що у нас іде війна

Українські катери «Нікополь» та «Бердянськ» і рейдовий буксир «Яни Капу», які захопила РФ

Україна вислизає з обіймів недоімперії і недоімператор казиться від люті і безсилля. Тож від нього всього можна чекати

Був на ZIK. Говорили про наших моряків, яких взяли у полон. Про те, як їх визволяти. Московія вже давно стала упоротим совком, в якому панує сваволя, якому плювати на право і справедливість. Її псевдосуди не доводять вину, а призначають винними всіх тих, кого не любить уйло і його посіпаки. Тому правові механізми захисту там не працюють. Тож, лише мобілізація нашого суспільства і міжнародної спільноти, які будуть вдаватися до системного тиску, рано чи пізно принесуть успіх. А нашим хлопцям-морякам треба надавати моральну підтримку, щоб вони відчували: Україна про них не забула.

Боротьбою за наших військовополонених і політв'язнів займаються дипломати і правозахисні організації. А також Iryna Gerashchenko , яка блискуче виступила вчора на ВР. Я би сказав, що вона вийшла на новий політичний рівень, засяяла більш яскраво. Їй треба звикати, що, коли тебе не матюкають , то робиш щось. Так що, Ірино, сприйми вчорашнє хамство як визнання твоєї сили.

Також говорив, що нинішня трагічна ситуація має і свої позитиви. Суспільство отримало удар по мізках і згадало, що у нас іде війна. Бо, здається, за минулі роки все це стало звичним і великому натовпу наших співгромадян почало здаватися, що війна десь там, далеко, далеко. А вона туточки. І хто зна, чи не почне уйло масштабніші агресивні дії.

Вчорашнє засідання ВР було неприємно дивитися. Говорили про вибори, вибори, вибори. Лише дехто говорив про війну. Наші , з дозволу сказати, еліти сприймають війну як політтехнологію, а не як реальну загрозу. Тому масштабні військові проекти здійснювали лише волонтери і влада. Всі інші, за рідким винятком, просто піарилися.

Щодо Порошенка,то всі опоненти озвучували тезу про те, що він затіяв все це лише з метою скасувати вибори. Взагалі, така версія має право на життя. Але чомусь не озвучувалася опонентами версія, що банан це просто банан. Себто військовий стан потрібний ще й на випадок розширення агресії. Україна виграє по всіх параметрах - зараз отримає Томос, вчора Ощадбанк виграв у Росії 1,3 млрд доларів, ще раніше Нафтогаз у Газпрому 4,6 млрд доларів, світове співтовариство запроваджує нові і нові санкції, зокрема, за агресію в Україні. Україна вислизає з обіймів недоімперії і недоімператор казиться від люті і безсилля. Тож від нього всього можна чекати.

Джерело: блог Юрія Луканова

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