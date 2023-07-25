Сотні мільйонів на кіно. Чому мовчать Тимошенко і Притула?

Звучать голоси, мовляв, не треба під час війни витрачати на кіно кошти. Варто! Питання в тому: на яке кіно?

«Кіно і німці». Німці не винні

Віднині приказка «Кіно і німці» скасовується. Вона, як відомо, означає абсурдну ситуацію. Не варто ображати цілу націю, коли в нас існує така структура, як Міністерство культури. І якщо вищезгадане словосполучення замінить «Кіно і мінкульт», то це буде справедливо. Бо більш ідіотичну ситуацію з фінансуванням кіноіндустрії жоден німець не придумає.

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Справа не у тому, що вирішили віддати понад 400 млн грн на фінансування кіно. Зрештою, одноосібно міністерство культури не зможе виділити бодай 5 копійок, якщо ці гроші не закладені в бюджет. А бюджет, як відомо, ухвалює Верховна Рада, де домінуючу більшість має президентська партія «Слуга народу». І призначений парламентом Кабінет міністрів теж має схвалити.

Чому не висловилась нібито опозиціонер Юлія Тимошенко і її «Батьківщина»? Витратили всю енергію на боротьбу із медичним канабісом?

Звісно, звучать голоси, мовляв, не треба під час війни витрачати на кіно кошти. Моя скромна думка: варто. Пропаганда має працювати. Це вам скаже не лише будь-який німець, чия пропаганда працювала аж до самого кінця війни, але і представник будь-якої країн, яка брала участь у війні. Хоч США, хоч СРСР, хоч Британії. Всі вони використовували різні форми пропаганди, в тому числі і кіно.

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Питання в тому, на що виділили. Я от сумніваюся, що країни, які беруть участь у війні, виділили б гроші на мильну оперу чи комедійний фільм, де героєм є матюкливий Ганс чи Джо. А в нас – будь ласка. Народ уже відобурювався, відсміявся з того, що з брутального гопника, якого розкручує канал «1+1», хочуть зліпити героя. А ще з того, як здійснювався розподіл коштів. Ніхто нічого не знав, ніхто нічого не чув, а потім глип – і, виявляється, все вже розподілили. Звісно, що серед своїх. І скажіть ще, що в цьому німці винні.

Мене в цій ситуації цікавить дещо інший аспект. Як і чому відреагували політики, які пішли проти обуреного суспільства?

Дехто вважає, що заява президента Зеленського і відставка міністра Ткаченка, яку ще треба затвердити у Верховній Раді, вирішують усі питання, але це не так – влада відреагувала не тому, що так справді вважає, а лише внаслідок тиску суспільства. Найбільш щиро написав, що він думає політтехнолог і нардеп «Слуги народу» Микита Потураєв. У своєму коментарі він не приховує обурення і замало не звинувачує суспільство у штучному скандалі довкола марнування коштів держбюджету на серіали.

Сергій Притула охоче робить політичні заяви – аж тут він уникає прямої оцінки витрачання державних коштів на серіали…

Про мовчання осіб, на зразок колишніх членів ОПЗЖ на зразок Нестора Шуфрича і йому подібних, я вже мовчу. Вони давно на підтанцьовках у «Слуг народу».

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Але чому не висловилась, нібито опозиціонер, Юлія Тимошенко і її «Батьківщина»? Невже вони витратили всю енергію на боротьбу із знеболювальним засобом на основі канабісу і тепер про кіно щось сказати їм уже не сила?

Дивує і Сергій Притула, який в інших випадках охоче робить і політичні заяви, аж тут він уникає прямої оцінки витрачання державних коштів на серіали. Його реакція на фб вражає своєю беззубістю, а саме бурхливе обговорення теми, що призвело до відставки міністра культури, Притула називає «бал сатани».

Це дивно ще і тому, що сам Притула закликає громадян перераховувати гроші до його фонду то на супутник, то на байрактари, то на бронемашини… Невже йому не болить, що такі величезні кошти будуть витрачені на пустопорожнє кіно?

Як бачимо, політики пов’язані з владою не виявили особливого інтересу до кіношного дерибану. І німці тут точно ні при чому.

Коротше, треба тепер казати не «кіно і німці», а «кіно і Мінкульт».