Головна Думки вголос Юрій Луканов
search button user button menu button
Юрій Луканов Журналіст

Перейменування Повітрофлотського проспекту у Києві: що в лоб, що по чолу!

glavcom.ua
Протоколом №38

Обиватель зміни не помітить тільки місто марно витратить гроші на нові таблички та інші формальності

Ну повз це я ніяк не можу пройти. Такі справи зараз кояться в Експертній топонімічній комісії Київради. Бурхливими темпами відбувається декомунізація і дерусифікація, що я вітаю. Але чого я не можу вітати - це гальмування зміни назви Повітрофлотського проспекту. Маю сказати, що в цьому випадку у мене не лише суто теоретичний інтерес. 

Колись, років 12 тому я напівжартома запропонував в якомусь ефірі перейменувати той проспект на Степана Бандери. На той час  до росіян ще не  було такого негативного ставлення, як сьогодні. Але мабуть я ставився до них гірше, ніж загальна маса киян. Можливо, бо побував у Грузії в серпні 2008 року і на власні очі побачив, що вони собою являють. 

І ця моя пропозиція ще й розійшлася новиною, згідно з якою Повітрофлотський проспект могли перейменувати на Степана Бандери. Звісно, таку пропозицію я озвучив не просто так, а саме тому, що на цьому проспекті розташувалося посольство Російської Федерації. 

Взагалі-то совєцькі відрижки не раз опинялися в в ситуації, коли з них відверто знущалися. Спершу демократично обрана Тернопільська міська рада ще на початку незалежності перейменувала вулицю Леніна на Бандери. Здавалося б, нічого особливого – це ж було логічно. Але саме на тій вулиці розташовувався КГБ. Та сама організація, яка полювала на лідера націоналістів і врешті вбила його. І розташування цієї контори на вулиці імені ненависного їй чоловіка – вишуканішого знущання годі було й вигадати. Кагебістам довелося переносити центральний вхід на іншу вулицю і відповідно змінювати адресу. 

Так само саркастично звучала назва вулиці Івана Мазепи, на якій розташовувалося кубло московських попів – Києво-Печерська лавра у Києві. Тобто тої самої церкви, яка піддала славного українського гетьмана анатемі. Тому за часів московського холопа Януковича ту частину вулиці Мазепи, де міститься Лавра, перейменували на Лаврську. До речі, чи не час повернути їй назву імені гетьмана вже тепер?

Але повернімося до Повітрофлотського. Нагадаю, цю назву він отримав саме від комуністів. 16 травня 1923 року згідно з протоколом №38 Засідання Президії Київського Губернського виконавчого комітету 5-го скликання в ознаменування розвитку і зміцнення Червоного Повітряного Флоту перейменувати Кадетське шосе на Повітрофлотське шосе. Звісно, все це робилося російською мовою і йшлося про Воздухофлотское шоссе. 

Цього року, народжений, як і я в Києві, письменник і дипломат Юрій Щербак  виступив з відкритим листом, «Я киянин, – пише він, – і все своє життя борюся проти комуністичної диктатури і її наслідків. І глибоко переконаний, що із наших рідних вулиць належить остаточно прибрати глорифікацію комуністичного режиму навіть у таких прихованих випадках, як і з назвою Повітрофлотського проспекту». 

Юрій Щербак пропонує дати Повітрофлотському проспекту назву проспекту Європейського Союзу, адже «членство у європейській спільноті, відстояне нами на Майдані, відображене в Конституції і є обов’язком української влади». 

Така назва сама по собі чудова, але і той факт, що на цьому проспекті знаходиться посольство Росії, яку просто тіпає від самих згадок про європейські перспективи України, робить її в десятеро привабливішою!

Однак, деякі члени топонімічної комісії чомусь вирішили, що таке перейменування є примхою партії Європейська Солідарність, наче така пропозиція взята зі стелі і не має жодного відношення до реального життя. Тому у додатку Київ Цифровий рекомендація експертів переназвати Повітрофлотський проспект – Повітрянофлотівським. 

Що в лоб, що по чолу – скажете ви. І  матимете рацію. Обиватель зміни не помітить тільки місто марно витратить гроші на нові таблички та інші формальності. І це в той час, коли «воєнно-космічні сили Росії», які нині вбивають наших громадян, мають коріння саме в «червоному повітряному флоті» на честь його називався проспект. І буде дуже прикро, коли серед маси декомунізованих назв залишиться одна однісінька, але в самому серці столиці України.  

 

 

 

 

 

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: декомунізація місто дерусифікація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Зеленська з’явилася на будівництві в Бучі з сином мільярдера та сіла за кермо екскаватора
Сьогодні, 11:37
Росіяни продовжують свої безчинства на окупованих територіях
На Луганщині росіяни викрадають цивільних – Генштаб
9 квiтня, 18:13
Низка священників які працювали на Московський патріархат мали російське громадянство
Хто зі служителів УПЦ МП має російський паспорт? Журналісти розкрили шокуючі факти
7 квiтня, 17:49
Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України
ЗСУ відбили 45 ворожих атак: Генштаб назвав епіцентр бойових дій
4 квiтня, 18:41
Російська агресія може закінчитися швидше, якщо світ буде швидшим – Зеленський
Російська агресія може закінчитися швидше, якщо світ буде швидшим – Зеленський
28 березня, 22:38
Ліквідовано 200 росіян: Череватий повідомив про успіхи ЗСУ біля Бахмута
Ліквідовано 200 росіян: Череватий повідомив про успіхи ЗСУ біля Бахмута
28 березня, 20:31
Ватутін та Кожедуб. Нардеп пояснив, що буде зі спірними постатями в межах деколонізації
Ватутін та Кожедуб. Нардеп пояснив, що буде зі спірними постатями в межах деколонізації
27 березня, 20:30
Сергій Шойгу видав, як Путін хоче закінчити війну
Сергій Шойгу видав, як Путін хоче закінчити війну
21 березня, 20:10
Росіяни тероризують жителів Херсонщини через відсутність паспорта РФ – Генштаб 
Росіяни тероризують жителів Херсонщини через відсутність паспорта РФ – Генштаб 
20 березня, 06:33

Юрій Луканов

Перейменування Повітрофлотського проспекту у Києві: що в лоб, що по чолу!
Перейменування Повітрофлотського проспекту у Києві: що в лоб, що по чолу!
Війна, Крим, полон, Донбас. Новий роман про карколомні пригоди журналіста
Війна, Крим, полон, Донбас. Новий роман про карколомні пригоди журналіста
Чому виборці Зеленського відчувають себе розчарованими?
Чому виборці Зеленського відчувають себе розчарованими?
Чи дійсно причиною нападу Росії на Україну у 2014 році став закон про мову?
Чи дійсно причиною нападу Росії на Україну у 2014 році став закон про мову?
Зеленський отримав таку пропозицію від Путіна, від якої він не зміг відмовитися?
Зеленський отримав таку пропозицію від Путіна, від якої він не зміг відмовитися?
Як окупанти в Криму фабрикували справу проти Володимира Балуха
Як окупанти в Криму фабрикували справу проти Володимира Балуха

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали
76K
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
58K
Втрата «Мрії». Компанія, яка страхувала лайнер, повідомила сумну новину
16K
«Мы – русские». Митрополит УМЦ МП пояснив, звідки у хмельницькому храмі взялась російська пропаганда
6840
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4124
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята

Новини

Ахметов йде ще в один суд проти Росії
Сьогодні, 11:17
Ворожий гелікоптер і дев’ять безпілотників: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:33
Повернувся з Греції: під Бахмутом загинув 26-річний українець
Сьогодні, 06:15
ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес
Сьогодні, 01:27
Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)
Вчора, 23:42
У Мелітополі окупанти заборонили колаборантам виїжджати з міста
Вчора, 23:22

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту