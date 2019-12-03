Зеленський отримав таку пропозицію від Путіна, від якої він не зміг відмовитися?

Зеленський сам ініціював Нормандський формат і сам виконав всі забаганки Путіна

Досить називати його дурнем. Він дурну політику здійснює лише з точки зору тих, хто проти капітуляції. А з точки зору прихильників повернення України під контроль Москви - цілком логічно, раціонально і комплексно.

Остання новина - він збирається звільнити керівництво Нафтогазу. На радість простому народу(ТМ), який лютував, що команда Коболєва, на думку простого народу, отримала надмірну винагороду за перемогу над Нафтогазом у міжнародному суді. Тобто людей, які поставили Газпром у позу прохача, людей, які забезпечили геополітичний важіль впливу на Москву, звільняють, ймовірно, через голову наглядової ради.

(Зразу попереджаю, що носії аргументів про те, що гроші від Росії не отримали, будуть посилатися у відомому напрямку. Якщо ви на стільки ідіот, що не здатні розібратися в суті питання, то вам тут нічого робити).

Раніше звільнилася заступниця міністра закордонних справ, яка дипломатичною мовою пояснила, що вона одна в міністерстві не може опиратися проросійській політиці Зеленського. Нагадаю, що Зеркаль вигравала суди у Росії по моряках і визнання Росії країною, яка підтримує тероризм.

Про Нормандський формат я навіть говорити не буду. Зеленський сам його ініціював і виконав всі хотілки Путіна. Ясна річ, що на зустрічі готується здача інтересів країни.

Наголошу: така комплексна політика не дурість - вона цілком свідома.

І щось мені здається, що робиться все це так наполегливо, бо Зеленський отримав таку пропозицію від Путіна, від якої він не зміг відмовитися. Інакше в чому його інтерес?

Джерело: блог Юрія Луканова

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