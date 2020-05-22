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    Думки вголос

    Чому виборці Зеленського відчувають себе розчарованими?

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Чому виборці Зеленського відчувають себе розчарованими?

    Коли в суспільстві панує істерична атмосфера, то раціо вимикається

    Читаю ще одного голосувальника за Зеленського. Він, мовляв, розчарований. Зеленський нічого не робить такого, на що той сподівався. Він не вчиться і вважає, що все гаразд. Він оточив себе друзями з 95-го кварталу. Він не розуміє, що він нічого не розуміє в державному управлінні.
    Звісно, мова не про якогось малоосвіченого чоловіка, для якого головне джерело інформації телевізор. Ніби освічений чоловік. Ніби здатний критично мислити.

    Коротше, ледь не кається він. А мене весь час одна думка переслідує. Які були підстави сподіватися, що все буде не так, як зараз? Ну наведіть мені хоч найменший приклад з минулого, який би давав якісь надії?

    Інші діячі хоча б якісь програми подавали, або їхні імітації. Якісь виступи робили, переконували виборців. Нинішній просто Господи, президент, просто записував пустопорожні видосики з либами і цим обмежувався.

    Я вже писав, що це все наслідок інфантильності нашого суспільства, яке хоче ідеального політика і всього і зразу. Але повторюся: це ще можна зрозуміти, коли йдеться про напівграмотного дядька або пацана десь із підворітні.

    А якщо мова іде про освічених людей, то я можу припустити ще, що свою роль зіграли постійні істерики в ЗМІ. Коли в суспільстві панує істерична атмосфера, то раціо навіть в людей з клепкою в голові вимикається.

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    вибори Володимир Зеленський
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