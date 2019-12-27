Чи дійсно причиною нападу Росії на Україну у 2014 році став закон про мову?

Зображення: uire.org.ua

Які б закони тут не ухвалювалися - вони є нашою внутрішньою справою, вони не можуть бути підставою для воєнної агресії

Я подивився біографію народного депутата від слуг народу Oleksii Ustenko, який заявив, що причиною нападу Росії на Україну став закон про мову, який нібито був ухвалений 2014 року. Побачив , що він народився вже після незалежності, і навчався серед іншого десь в Лондоні. Ці факти розвіюють міф про те, що сам факт народження в незалежній Україні і сам факт навчання на Заході робить з людини самостійно мислячу одиницю. Якщо у людини мозок налашований як мозок хохла малороса, котрий стоїть на напівзігнутих перед Рашею, то ні народження після незалежності,ні навчання на Заході не виправить ситуацію. Москва залишиться для подібних особин найбільшим авторитетом і вони тупо будуть повторювати російську пропаганду як істину в останній інстанції.

Тепер по суті. Які б закони тут не ухвалювалися - вони є нашою внутрішньою справою, вони не можуть бути підставою для воєнної агресії. Звісно, якщо це не стосується ґеноциду і етнічних чисток - у нас нічого подібного не було. Тому анексія Криму це грубе порушення міжнародного права і світового порядку, який встановився після Другої світової війни.

По-друге, ніякого мовного закону в 2014 році ухвалено не було. Слуга народу наводить факт, який не відповідає дійсності.

Доводиться вкотре констатувати: до влади прийшли люди із совковим мисленням, котрі не розуміють світоглядних причин нинішньої війни. Тому їм і здається, що Путін нормальний політик, з яким можна домовитися про припинення війни. Коротше, прийшли такі собі Голохвастови, які можуть ляпати язиком чорт зна що, абсолютно не турбуючись чи відповідає це дійсності.

При тому вони стоять в догідливій позі перед Путіним і навіть не мріють йому протистояти. Вони апріорі програли, бо радісно йдуть на поступки Путіну.

Можна було б відмахнутися від тих дурниць, які верзе недоросль Митрофанушка від слуг народу. Але біла втому, що (це доводиться повторювати знову і знову) вся наша еліта створила таку ситуацію, коли домінуює російська пропаганда. Вони, від націоналістів до останніх ватників, розповідали народу, що у нас тарифний ґеноцид, холодомор, зубажіння і нема нічого хорошого. А ворог не в Кремлі, а на Банковій. І це Порошенко винен у війні, бо він не хоче її припинити.

Я був і в Криму під час анексії, і на Донбасі під час заворушень і захоплень ОДА. Я на власній очі бачив, як російська пропаганда промила мозок громадянам. Вони на повному серйозі розповідали про бандерівців і Правий секстор, які їдуть їх вбивати.

Одна річ, коли таку дурню верзуть росіяни і жертви їхнього медійного впливу. Зовсім інша справа,коли це верзуть посадовці. Це значить, що вони самі під впливом пропаганди і готові здати країну.

Тим, хто хоче згадати, як розвивалися події в Криму, той може прочитати мою книжку «Пресувальна машина: як Росія знищували свободу слова в Криму». Звісно, книжка стосується нібито вузької теми, але я намагався писати її так, щоб було видно як все відбувалося в ширшому масштабі. Лінк на електронну версію книжки в першому коменті.

PS Загадалася історія, коли ми з покійним Сергієм Сухобоком і Tim Zlatkin вийшли з пресухи тодішнього міського голови Донецька Лук'янченка (це був час, коли він ще сидів у себе, але в місті вже домінувала вата) і бачимо зігзагами іде чоловічок. Я пожартував, що це боєць армії днр. І що ви думаєте? Він підрулює до нас добряче п'яний.



-Пацани, где тут в амрію запісивают?

- А в какую армію? Щас іх многа.

- Канєчно в армію днр.

- А зачєм тєбє туда?

- Я шахтьор із Ханжонкава. (Це таке шахтарське селище - Ю.Л.). У мєня жена русская с Брянщіни. Тєсть отуда. Приєдут бандеровци горло перережут.

- Уже кому-то пєрєрєзалі?

- Да.

-Кому?

-Ну, пацани, гдє здєсь в армію запісивают?



Типова жертва російської пропаганди. Але він, на відміну від нашого слуги, не навчався в Лондоні. Йому ще можна якось, якщо не пробачити, то принаймні зрозуміти його наївність.

Джерело: блог Юрія Луканова

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